El joven rompecorazones debutará el nuevo sencillo esta noche en el escenario al abrir el «Yatra Yatra Tour» de Sebastian Yatra en México

(Los Angeles, CA) 5 de junio de 2019- Hay una nueva generación de talentos dominando la música latina, brindando un sonido fresco, abriendo nuevos carriles y conectándose con los fanáticos como nunca antes. El cantante mexicano, Sergio Elías, puede ser un nuevo nombre para la escena, pero el joven de 24 años está captando la atención de los fanáticos y profesionales de la industria por igual con su suave voz melódica y su hermosura. Hoy, el rompecorazones lanza su nuevo sencillo, «Solo Conmigo» disponible ahora en todas las plataformas de transmisión digital y el video musical se puede ver exclusivamente en la página de YouTube de Sergio.

«Solo Conmigo» marca el tercer lanzamiento oficial de Elias. Él subirá al escenario para cantar la cancion por primera vez esta noche en Tijuana, MX, donde abrirá el espectáculo agotado de Sebastian Yatra como parte de su Yatra Yatra Tour. La cancion fue producida por el galardonado productor KARLOFF, quien tiene el crédito de haber creado magia para algunos de los nombres más importantes de la música como Bad Bunny, JQuiles, Farruko y muchos más. Co-escrita por el mismo Sergio, la canción está inspirada en una ruptura con un amante que dejó a Sergio deseando que ella estuviera solo con él. El video que se filmó en San Diego, California, fue filmado bajo la dirección de Westmont Filmz.

Como una pasión de por vida, Sergio siempre supo que la música era el camino que quería seguir. En 2013, el joven cantante comenzó a desarrollar su sonido junto con el galardonado productor, Hi Music Hi Flow (Ozuna) y desde entonces ha trabajado con algunos de los más grandes creadores de éxitos de la música latina, como Karloff (Bad Bunny, Farruko), G.O.K.B. (Nicky Jam), y Saga White Black (Shakira, Nicky Jam) para ayudar a llevar su música al siguiente nivel. A principios de 2018 lanzó su primer sencillo, «En Secreto» y unos meses más tarde lanzó un segundo tema, «El Intruso», que les abrió las puertas a Sergio para construir una base de fanáticos que se sintieron orgullosos de descubrir al joven artista orgánicamente, ayudando a crear entusiasmo dentro de un género no típicamente ocupado por artistas mexicanos.

A fines de 2018, Sergio hizo su debuto en el festival Baja Beach Fest, un festival de reggaetón y trap latino en Rosarito Beach, México, donde se unió a la línea de los nombres más importantes de la música como Bad Bunny, Yandel, Farruko y muchos más. A principios de este año se anunció que Sergio se uniría nuevamente a la alineación para el festival tan esperado, que este año contará con la presencia de superestrellas principales; JBalvin, Ozuna, Cardi B y más. Sergio se embarcará en una gira de medios para promocionar su nuevo sencillo y presentaciones en Los Ángeles, Miami y México.