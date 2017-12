Elle Fanning, Eva Longoria, Camila Cabello, Andie MacDowell, Dr. Oz, Hoda Kotb, Gayle King, Arianna Huffington, Liya Kebede, Aja Naomi King y Dana Perino se unen a la celebración.

NUEVA YORK, 8 de diciembre de 2017 — L’Oréal Paris rindió homenaje a 10 mujeres inspiradoras que desinteresadamente dedican su vida a servir a sus comunidades y fomentar un cambio positivo, durante la 12.ª celebración anual de los premios Women of Worth. Inspirada en la creencia de L’Oréal Paris de que “todos lo valemos”, el evento anual Women of Worth celebra la belleza intrínseca de mujeres que marcan una diferencia extraordinaria en la vida de los demás. Las homenajeadas de este año representan una amplia gama de causas benéficas, que van desde apoyar a los sobrevivientes del tráfico sexual hasta crear conciencia sobre el encarcelamiento masivo.

Cada homenajeada recibió la cantidad de $10,000 para su organización benéfica, y Shandra Woworuntu, fundadora de Mentari, que brinda asistencia a las víctimas del tráfico humano a través de servicios directos, recursos, educación, defensa y mentoría (DREAM, por sus siglas en inglés) fue nombrada Homenajeada Nacional 2017, y recibió un total de $35,000 para apoyar su causa. La homenajeada de Women of Worth 2011, Gretchen Holt Witt, fundadora de Cookies for Kids ‘Cancer, recibió el premio Karen T. Fondu Impact Award por su continuo trabajo de apoyo a la investigación de terapias nuevas y mejoradas para el cáncer pediátrico. Este notable premio es en reconocimiento al liderazgo impactante de Gretchen, bajo el cual Cookies For Kids’ Cancer ha financiado $12.5 millones en subvenciones de investigación, que ha dado lugar a 36 tratamientos nuevos disponibles en ensayos clínicos para niños que luchan contra el cáncer en la actualidad.

“Es un verdadero honor celebrar a las homenajeadas de Woman of Worth, que encarnan plenamente la filosofía de nuestra marca de cultivar el autoestima A través de su pasión, fortaleza y altruismo, están creando un impacto positivo en sus comunidades y en el mundo”, dijo Tim Coolican, presidente de L’Oréal Paris. Karen T. Fondu, presidenta emérita de L’Oréal Paris y presidenta de Women of Worth, añadió: “A través del reconocimiento y la plataforma que ofrece Women of Worth, nuestro compromiso es amplificar sus historias y causas, para que su trabajo continúe prosperando y cambiando profundamente el curso de tantas vidas”.

SHANDRA WOWORUNTU: GANADORA DEL PREMIO WOMEN OF WORTH A NIVEL NACIONAL

La homenajeada a nivel nacional Women of Worth 2017, Shandra Woworuntu, recibió la cantidad adicional de $25,000 luego de recibir miles de votos del público a través del sitio web y las redes sociales de L’Oréal Paris, en apoyo a sus extraordinarios esfuerzos en el tráfico de personas y la violencia doméstica. Woworuntu creó Mentari, que comenzó como una serie de clases de cocina impartidas fuera de su hogar, y se convirtió en una organización donde los sobrevivientes del tráfico humano podían conectarse y aprender sobre la cocina a través de cursos de artes culinarias con un chef profesional, y recibir otras oportunidades de tutoría. A través de esta subvención de $35,000 de L’Oréal Paris, Woworuntu podrá ofrecer cursos de cocina adicionales y capacitar a hasta 45 personas, así como comenzar a trabajar en la creación de un hogar seguro para víctimas del tráfico humano.

GRETCHEN HOLT WITT: GANADORA DEL PREMIO KAREN T. FONDU IMPACT AWARD

La Dra. Mehmet Oz, cardiocirujana y presentadora del programa “The Dr. Oz Show”, le entregó este año el Premio Karen T. Fondu Impact Award a Gretchen Holt Witt para su organización, Cookies for Kids’ Cancer. Witt, quien fue seleccionada Homenajeada Nacional de Woman of Worth 2011, fue reconocida por recaudar fondos para apoyar la investigación de terapias nuevas y mejoradas para el cáncer pediátrico, la principal causa de muerte por enfermedad en niños menores de 18 años en los Estados Unidos. Desde 2008, Cookies For Kids’ Cancer ha financiado $12.5 millones en subvenciones de investigación, que ha dado lugar a 36 tratamientos nuevos disponibles en ensayos clínicos para niños que luchan contra el cáncer en la actualidad.

“Es realmente un honor ser parte del legado de Women of Worth”, dijo Gretchen Holt Witt. “El reconocimiento y la generosa donación de L’Oréal Paris han ayudado a mi organización, Cookies for Kids’ Cancer, a enfocarse en hacer todo lo posible para crear conciencia y recaudar fondos para nuevas investigaciones que ayuden a encontrar una cura para el cáncer pediátrico y así cumplir la promesa que le hice a mi hijo de hacerlo aún mejor para otros niños. Estoy más que agradecida por su apoyo”.

HOMENAJEADAS WOMEN OF WORTH 2017

Seleccionadas por un distinguido panel de jueces compuesto por importantes líderes de negocios y medios de comunicación, las homenajeadas de Women of Worth 2017, de L’Oréal Paris, fueron elegidas entre miles de nominaciones por su inquebrantable compromiso, motivación y deseo de mejorar la vida de los demás.

Leanne Huebner, Los Angeles, Calif.: cofundadora de Minds Matter National, una organización educativa sin fines de lucro que transforma la vida de los estudiantes de secundaria de familias de bajos ingresos ampliando sus sueños y preparándolos para el éxito en la universidad.

Los Angeles, Calif.: cofundadora de Minds Matter National, una organización educativa sin fines de lucro que transforma la vida de los estudiantes de secundaria de familias de bajos ingresos ampliando sus sueños y preparándolos para el éxito en la universidad. Deborah Jiang-Stein, Minneapolis, Minn.: fundadora de unPrison Project, una organización que trabaja para fomentar la alfabetización, la tutoría y las destrezas para la vida diaria de mujeres y niñas en las cárceles, y para ayudar a sus hijos a cultivar herramientas de pensamiento crítico para planificar, establecer metas y prepararse para una vida exitosa después de la prisión.

Minneapolis, Minn.: fundadora de unPrison Project, una organización que trabaja para fomentar la alfabetización, la tutoría y las destrezas para la vida diaria de mujeres y niñas en las cárceles, y para ayudar a sus hijos a cultivar herramientas de pensamiento crítico para planificar, establecer metas y prepararse para una vida exitosa después de la prisión. Rana Abdelhamid, Palo Alto, Calif.: fundadora de International Muslim Women’s Initiative for Self-Empowerment o WISE, un movimiento de defensa personal, empresariado social y desarrollo de liderazgo para mujeres musulmanas jóvenes.

Palo Alto, Calif.: fundadora de International Muslim Women’s Initiative for Self-Empowerment o WISE, un movimiento de defensa personal, empresariado social y desarrollo de liderazgo para mujeres musulmanas jóvenes. Charolette Tidwell, Fort Smith, Ark.: fundadora de Antioch for Youth & Family, una organización sin fines de lucro que les brinda ayuda alimentaria suplementaria a aproximadamente 7,000 personas en la comunidad, además de servicios de desarrollo para jóvenes, y asistencia familiar a través de una variedad de programas de enriquecimiento personal.

Fort Smith, Ark.: fundadora de Antioch for Youth & Family, una organización sin fines de lucro que les brinda ayuda alimentaria suplementaria a aproximadamente 7,000 personas en la comunidad, además de servicios de desarrollo para jóvenes, y asistencia familiar a través de una variedad de programas de enriquecimiento personal. Shandra Woworuntu, Corona, N.Y.: fundadora de Mentari, un programa de empoderamiento para sobrevivientes del tráfico humano, que ofrece servicios directos, recursos, apoyo, educación e iniciativas de tutoría para ayudar a los sobrevivientes a medida que se reintegran a la sociedad.

Corona, N.Y.: fundadora de Mentari, un programa de empoderamiento para sobrevivientes del tráfico humano, que ofrece servicios directos, recursos, apoyo, educación e iniciativas de tutoría para ayudar a los sobrevivientes a medida que se reintegran a la sociedad. Lulu Cerone, Encino, Calif.: fundadora de LemonAID Warriors, una organización de activismo juvenil sin fines de lucro que conecta a los niños con causas valiosas, y proporciona planes de acción únicos para crear mejoras sociales tangibles.

Encino, Calif.: fundadora de LemonAID Warriors, una organización de activismo juvenil sin fines de lucro que conecta a los niños con causas valiosas, y proporciona planes de acción únicos para crear mejoras sociales tangibles. SreyRam Kuy, Missouri City, Texas: socia de Dog Tag Bakery, una organización sin fines de lucro que vende productos horneados y entrena a veteranos en los negocios. Kuy es la primera refugiada camboyana que trabaja como cirujana en los Estados Unidos.

Missouri City, Texas: socia de Dog Tag Bakery, una organización sin fines de lucro que vende productos horneados y entrena a veteranos en los negocios. Kuy es la primera refugiada camboyana que trabaja como cirujana en los Estados Unidos. Valerie Weisler, Nueva York, N.Y.: fundadora de The Validation Project, una organización internacional que trabaja con más de 6,000 adolescentes en 105 países, y les brinda los recursos y la orientación que necesitan para desarrollar la confianza en sí mismos y reforzar

su autoestima.

Nueva York, N.Y.: fundadora de The Validation Project, una organización internacional que trabaja con más de 6,000 adolescentes en 105 países, y les brinda los recursos y la orientación que necesitan para desarrollar la confianza en sí mismos y reforzar su autoestima. Theresa Flores, Worthington, Ohio: fundadora de S.O.A.P. Project (cuyas siglas en inglés significan “Salvemos a nuestros adolescentes de la prostitución”). La fundación crea conciencia y proporciona recursos para las víctimas del tráfico humano colocando materiales educativos y barras de jabón en hoteles y moteles de todo el país con información sobre cómo buscar ayuda.

Worthington, Ohio: fundadora de S.O.A.P. Project (cuyas siglas en inglés significan “Salvemos a nuestros adolescentes de la prostitución”). La fundación crea conciencia y proporciona recursos para las víctimas del tráfico humano colocando materiales educativos y barras de jabón en hoteles y moteles de todo el país con información sobre cómo buscar ayuda. Cassandra Lin, Westerly, R.I.: creadora del proyecto Turn Grease Into Fuel (TGIF), un sistema sostenible que recolecta aceite de cocina usado de residentes y restaurantes, lo convierte en biodiesel, y distribuye el biocombustible a familias locales para proveerles calefacción de emergencia, desarrollado por Westerly Innovations Network.

CITAS DE LA NOCHE

Valor propio significa aceptar la maravilla de ser únicos, y no dejar que nadie ni nada subestime cuán valiosos somos para el mundo”. – Aja Naomi King

“Para mí, de esto se trata la marca. Este evento es realmente increíble, especialmente en el mundo de hoy, con todo lo que las mujeres están pasando. Este es un momento importante para las mujeres y su autoestima, y vamos a ser parte de él”. -Eva Longoria

“Nunca subestimes el poder de la bondad y el amor”. – Elle Fanning

Sobre L’Oréal Paris

La división L’Oréal USA, Inc. de L’Oréal Paris es una marca completa de productos de belleza dedicada a empoderar a las mujeres brindándoles los productos y servicios más lujosos e innovadores disponibles en el mercado de gran consumo. El eslogan de la marca, “Porque yo lo valgo”, surgió en Estados Unidos en 1971 para celebrar la belleza y el valor propio intrínseco de las mujeres, y por más de 100 años L’Oréal Paris ha estado brindándoles a las mujeres de alrededor del mundo productos en las cuatro categorías de belleza

más importantes: color del cabello, cuidado del cabello, cuidado de la piel y cosméticos. Luego de inventar el tinte sintético para el cabello en 1909, L’Oréal continúa siendo la compañía líder innovadora de productos de cabello en las categorías de tintes, cuidado y estilo, con marcas como Superior Preference, Féria, Excellence Créme, Advanced Haircare, la colección Ever, Advanced Hairstyle y Elnett Satin Hairspray. Como la marca experta #1 en el mundo en productos antienvejecimiento, L’Oréal Paris ofrece productos avanzados científicamente para el cuidado de la piel, que están clínicamente probados para abordar los problemas individuales de la piel por medio de sus reconocidas marcas Revitalift, Hydra Genius, Age Perfect y Sublime Bronze. Las colecciones de cosméticos icónicas de L’Oréal Paris incluyen Infallible, True Match, Colour Riche, Voluminous, y Visible Lift. Para más información sobre L’Oréal Paris, y para obtener consejos personalizados, trucos de expertos y contenido exclusivo, visita www.lorealparisusa.com o síguenos en Instagram (@LOrealMakeup, @LOrealHair, @LOrealSkin, @LOrealMens), Snapchat (@LOrealMakeup), Twitter (@LOrealParisUSA), Facebook (@LOrealParisUSA) y Pinterest (@LOrealParisUSA).

Fuente: L’Oréal Paris / PRNewswire-HISPANIC PR WIRE