«PODEROSO, MAGNÍFICO … Y MEJOR QUE NUNCA».

– The Philadelphia Inquirer

«EXTRAORDINARIAMENTE OPULENTO. LA NARRACIÓN

DE ESTA VERSIÓN DEL FANTASMA DE LA ÓPERA Y SUS INTERPRETACIONES CREAN UNA ELECTRIFICANTE TENSIÓN”

-Chicago Sun-Times

10 al 21 de Julio del 2019

Segerstrom Hall

Boletos ya a la venta

El Fantasma de la Ópera de Andrew Lloyd Webber, la nueva y espectacular producción de Cameron Mackintosh, tendrá un regreso triunfal al Condado de Orange, cuando se presente en el Segerstrom Center for the Arts del 10 al 21 de Julio de este año. Con una puesta en escena recientemente renovada y un diseño impresionante, esta nueva versión del Fantasma de la Ópera es interpretada por un elenco y una orquesta conformada por 52 integrantes, lo que la hace una de las producciones que se encuentran de gira más grandes de nuestro país.

El precio de las entradas a esta gran obra comienza a partir de los $35.75 y puede adquirirlos visitando la página del SCFTA.org, llamando al (714) 556-2787 y en taquilla en la siguiente dirección: 600 Town Center Drive en Costa Mesa. La función de las 2:00 p.m del sábado 20 de julio, incluirá una descripción de audio, subtítulos e interpretación con lenguaje de señas. El recinto ofrece muchos servicios para personas con discapacidades que incluyen ubicaciones de sillas de ruedas desmontables, binoculares y dispositivos de escucha asistida. Para obtener más información, visite SCFTA.org/accessibilityinformation.

Andrew Lloyd Webber expresó: «Habiendo recibido un gran reconocimiento de la crítica en los Estados Unidos y el Reino Unido, estoy realmente complacido de que esta nueva producción del Fantasma a cargo de Laurence Connor, continúa recorriendo el país en conjunto con la producción de Broadway que acaba de celebrar 31 años de ofrecer funciones en el Majestic Theatre».

Cameron Mackintosh dijo: “El Fantasma sigue siendo el campeón de las producciones con más puestas en escena de forma seguida en Broadway después de 31 fenomenales años, y aún no tiene para cuando terminar. Estoy muy contento de que esta nueva producción del Fantasma, halla sido muy bien recibida en Estados Unidos, y que ya ha sido vista por más de 4.5 millones de personas en todo Estados Unidos, desde su primer puesta en escena, en Noviembre del año 2013.

Con un nuevo y emocionante diseño y puesta en escena, que conserva los increíbles vestuarios de Maria Björnson, esta nueva versión sigue emocionando a la audiencia y a los críticos por igual una y otra vez».

La nueva y espectacular producción de Cameron Mackintosh de El Fantasma de la Ópera de Andrew Lloyd Webber, es traída por Cameron Mackintosh, The Really Useful Group y NETworks Presentations.

Dirigida por Laurence Connor (quien co-dirigió la nueva producción de Les Misérables que está de vuelta en su gira por Estados Unidos, después de un exitoso regreso en Broadway, también estuvo a cargo de la dirección de la nueva y galardonada producción de Miss Saigon que se presentó en el West End de Londres y Broadway y que ahora está de gira por en nuestro país, además también dirigió la versión teatral de la película School of Rock que ahora se presenta en el West End de Londres y en Estados Unidos.

Con la coreografía a cargo de de Scott Ambler, el diseño de vestuario por parte de la ganadora del Premio Tony®, Maria Björnson, el diseño de iluminación corre a cargo de Paule Constable, también ganador del Premio Tony®. Mick Potter, está encargado del diseño de sonido, mientras que la supervisión musical está a cargo de John Rigby. La producción está supervisada por Matthew Bourne y Cameron Mackintosh. La música del Fantasma de la Ópera es de Andrew Lloyd Webber, mientras que las letras

de la canciones son de Charles Hart, con letras adicionales de Richard Stilgoe. El guión está a cargo de Richard Stilgoe y Andrew Lloyd Webber. David Cullen y Andrew Lloyd Webber son los encargados de los arreglos musicales.

Basada en la novela clásica Le Fantôme de l’Opéra de Gaston Leroux, El Fantasma de la Ópera cuenta la historia de un personaje enmascarado que se esconde debajo de las catacumbas de la Ópera de París, ejerciendo bajo un reino de terror sobre todos los que lo habitan. Se enamora locamente de Christine, una inocente joven soprano. Mientras se dedica a crear una nueva estrella al nutrir sus extraordinarios talentos y al emplear a todos los métodos tortuosos a su alcance.

Esta brillante producción del Fantasma de la Ópera de Andrew Lloyd Webber de Cameron Mackintosh continúa con sus presentaciones en el Her Majesty’s Theatre de Londres y rompiendo récord de puestas en escena en El Majestic Theatre de Broadway y en muchas otras ciudades alrededor del mundo.

Segerstrom Center for the Arts celebra a sus socios corporativos, incluidos Kia Motors America, socio automotriz oficial y United Airlines, es la aerolínea oficial. Spectrum Reach es el socio de medios en Broadway y a la serie de llamados a escena.

Segerstrom Center for the Arts es una reconocida institución artística, así como un hermoso y multidisciplinario campus cultural. Se compromete a apoyar la excelencia artística, ofreciendo experiencias insuperables para involucrar a toda la comunidad en formas nuevas y emocionantes a través del poder único de la actuación en vivo y una amplia gama de programas inspiradores de educación comunitaria y compromiso con la comunidad.

Anteriormente llamado el Centro de Artes Escénicas del Condado de Orange, el Centro Segerstrom es el la mayor organización artística sin ánimo de lucro. Además de sus seis salas de espectáculos, Segerstrom Center también es la sede del American Ballet Theatre William J. Gillespie School.

El Centro presenta una amplia gama de programación para audiencias de todas las edades, incluida la de Ballet y danza internacional, giras nacionales de los mejores espectáculos de Broadway, jazz y cabaret, artistas contemporáneos y música clásica. Música interpretada por reconocidas orquestas de cámara y conjuntos, programación familiar, gratuita actuaciones abiertas al público desde proyecciones de películas al aire libre hasta bailes en la plaza y muchos otros eventos especiales.

El Segerstrom Center es un líder entre los centros de artes escénicas de la nación por brindar educación con programas diseñados para inspirar a los jóvenes a través de las artes. Los programas del Centro llegan a cientos de miles de estudiantes cada año en cinco condados del sur de California. Programas de participación comunitaria desarrollado a través del Centro para la Danza e Innovación y el Centro sin Fronteras también lo conectan de forma completa con las diversas comunidades del Condado de Orange. El CDI apoya la programación artística emblemática y una amplia gama de proyectos que celebran la innovación, nutren la creatividad y atraen a las audiencias del futuro. Es el hogar de la Escuela ABT Gillespie y la Escuela de Danza y Música para niños con discapacidad. Centro sin Fronteras desarrolla asociaciones con organizaciones para ayudarles en sus propios esfuerzos a responder a las necesidades siempre cambiantes de la comunidad.

El Segerstrom Center for the Arts también se enorgullece de ser el hogar artístico de tres de las principales áreas de la región.

Organizaciones de artes escénicas: Pacific Symphony, Philharmonic Society of Orange County y Pacific Chorale, que contribuyen en gran medida a la vida artística de la región con temporadas anuales realizadas en el Segerstrom Center. Además del Segerstrom Center for the Arts también cuenta con el hermoso campus de 14 acres que abarca las propias instalaciones del Centro, así como dos centros independientes, las Aclamadas organizaciones: el galardonado South Coast Repertory de Tony y un sitio designado como el futuro hogar del Museo de Arte del Condado de Orange.

THE PHANTOM OF THE OPERA Segerstrom Center for the Arts – Segerstrom Hall 600 Town Center Drive, Costa Mesa, CA

10 al 21 de Julio de 2019

Martes a viernes a las 7:30 p.m.

(Jueves 11 de julio a las 2:00 p.m. y 7:30 p.m.)

Sábado a las 2:00 y 7:30 p.m.

Domingo a la 1:00 y 6:30 p.m.

La presentación de las 2:00 p.m. del sábado 20 de julio de 2019 incluirá una descripción de audio, subtítulos además de contar con una interpretación de lenguaje de señas.

El precio de los boletos comienza a partir de los $35.75

-Adquiera los boletos en la taquilla en: 600 Town Center Drive Costa Mesa, CA 92626, abierta a diario de 10 a.m. a 6 p.m.

-En línea en SCFTA.org

-Por teléfono en el (714) 556-2787, abierta a diario de 10 a.m. – 6 p.m.

Para Ventas grupales llame al (714) 755-0236, abierto de 9 a.m. – 5 p.m. de Lunes a viernes.