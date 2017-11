Horas Extendidas y adopciones por $10 empiezan a las 6 a.m. el 24 de noviembre a los Centros de Adopción de Best Friends y NKLA

LOS ANGELES – Este Black Friday (Viernes Negro), los aficionados de las mascotas pueden conseguir un buen precio en un perro o gato durante la promoción de adopción de #Holiday100 de Best Friends Animal Society.

Comenzando en Black Friday, el 24 de noviembre, a las 6 a.m., adopciones cuestan solamente $10 a los Centros de Adopción de Best Friends y NKLA para los primeros 100 adoptantes.

Los centros también van a tener horas extendidas durante el fin de semana #Holiday100, emulando la manía del centro comercial, con objeto de tener tres días de adopciones sin precedentes.

“Muchas personas lleven a nuevas mascotas a sus hogares durante las fiestas, así que queremos hacerlo tan económico y conveniente como posible,” dice Jose Ocano, director de la región pacifica de Best Friends Animal Society. “¿Entonces, en vez del ultimo aparato, que tal si Ud. adopta a una mascota que va a darle una vida de amor y compañerismo?”

Van a estar más de 500 perros, gatos, y gatitos de todas las edades y tamaños para elegir entre los dos centros. Cada mascota es esterilizada o castrada, micro-chipped, y vacunada.

Ya que todas las mascotas de Best Friends (y la mayoría de las mascotas de NKLA) se originan de Los Angeles Animal Services, Angelenos pueden hacer un gran impacto para las mascotas de los refugios de LA durante las fiestas, según Ocano.

“Cada adopción salva dos vidas – la mascota que Ud. lleve a su casa y la mascota que ahora tiene el espacio a venir al refugio,” dice. “Si Ud. busca a su nuevo mejor amigo, no se pierda #Holiday100. Nuestros equipos de adopción son ansiosos de ayudar a encontrar una mascota perfecta para Ud.”

El Centro Best Friends Pet Adoption & Spay/Neuter se encuentra a 15321 Brand Boulevard, Mission Hills. El Centro NKLA Pet Adoption se encuentra a 1845 Pontius Drive, Los Ángeles. Para más información, visite a bestfriendsla.org/Holiday100.

Siga a toda la diversión de #Holiday100 a https://www.facebook.com/bestfriendsanimalsocietyLA/, que va a ofrecer las últimas noticias sobre las adopciones.

