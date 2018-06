Sábado 30 de junio – 2 pm y 8 pm (dos shows)

El maestro José Hernandez y su famoso Mariachi Sol de México se presentan en concierto enLa Mirada Theatre for the Performing Arts. El mariachi de renombre internacional, nominados al Grammy, promete dos grandes presentaciones de la mejor música de mariachi el mismo día que sale a la venta su nuevo CD Leyendas de mi Pueblo. Boletos: 714-994-6310 o 562-944-9801 o Haz clic para comprar por internet.

CUANDO: Sábado 30 de junio a las 2 pm y 8 pm (dos shows).

DONDE: La Mirada Theatre for the Performing Arts

14900 La Mirada Boulevard, La Mirada, CA 90638 Mapa.

SOBRE EL MARIACHI SOL DE MÉXICO DE JOSÉ HERNÁNDEZ

José Hernández es un maestro de la música mariachi que ha sido nominado cuatro veces al Premio Grammy. Es un músico, compositor y educador musical de renombre mundial que continúa abriendo nuevos caminos en el mundo de la música mariachi. Es el fundador del famoso Mariachi Sol de México y del primer mariachi en los E.E.U.U. integrado totalmente por mujeres, Mariachi Reyna de Los Angeles.

José es un mariachi de quinta generación cuya pasión es proyectar la música mariachi a audiencias por todo el mundo. Además de encabezar dos grupos de mariachis, José inspira y empodera a la nueva generación de músicos a través de las iniciativas de educación que ha fundado:The José Hernández’ Mariachi Nationals and Summer Institute, un intenso estudio veranero y certamen de música mariachi que reúne a algunos de los mejores mariachis estudiantiles del país, y The Mariachi Heritage Society, una organización que da clases de música mariachi y baile folklórico a las nuevas generaciones. José también se desempeña como el director musical del prestigioso Festival Internacional de Mariachi de Las Vegas.

José sigue avanzando el arte de la música mariachi con nuevas composiciones y arreglos. Su más reciente CD, Leyendas de miPueblo, es un homenaje a los grandes de la música Mexicana: Jorge Negrete, Pedro Infante, José Alfredo Jiménez, Miguel Aceves Mejía, Javier Solís y Vicente Fernández. José ha compuesto, arreglado y proporcionado la música de las diez y seis producciones musicales de su Mariachi Sol de México. El canta y toca la trompeta, el violín, el guitarrón y la vihuela. Se ha presentado en teatros y auditorios prestigiosos por todo el mundo y ha grabado con algunos de los nombres más respetados en la industria de la música como Selena, Vicente Fernández, Lola Beltrán, Juan Gabriel, Luis Miguel, Bryan Adams y Los Beach Boys. Discografía.

Las inspiraciones musicales de José son amplias y diversas. Desde Leonard Bernstein a Agustín Lara y de Glenn Miller a José Alfredo Jiménez. Uno de sus logros de mayor orgullo fue establecer la Orquesta Sinfónica Sol de México®, que difunde esta poderosa y vibrante música a los fanáticos de mariachi por todo el mundo.