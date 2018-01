Guillermo del Toro se impuso como mejor director por “La forma del agua”, durante la edición 75 de los Globo de Oro, que otorga la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA por sus siglas en inglés).

El cineasta mexicano derrotó a Martin McDonagh con “Three Billboards”, a Christopher Nolan con “Dunkirk”, a Ridley Scott con “All the Money In the World”, y a Steven Spielberg con “The Post”.

Asimismo, “Coco” fue reconocida como Mejor Cinta Animada. Derrotó a “The Breadwinner”, “Boss Baby”, “Ferdinand” y “Loving Vincent”.

La entrega de los Globos de Oro son considerados antesala de los premios Oscar, cuyos ganadores se conocerán en marzo.