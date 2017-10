El británico Lewis Hamilton cumplió su objetivo de coronarse en México. El piloto de Mercedes confirmó el cuarto título de su carrera en Fórmula Uno, a pesar de una carrera inesperada en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la que terminó noveno, pero obtuvo los dos puntos suficientes para llegar a 333 y provocar que sea imposible que el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), cuarto, con 277, lo alcance.

El inglés se une al propio Vettel y al francés Alain Prost en el Olimpo de la máxima categoría con cuatro títulos, solo superados por los cinco del argentino Juan Manuel Fangio y los siete del alemán Michael Schumacher.

“Viva México”, gritó Hamilton al final de la carrera. “Solo quiero agradecer a toda la gente, le dimos una buena carrera a los mejores aficionados del mundo, es increíble el ambiente; no era la competencia que quería, pero no me rendí, quiero celebrar con mi familia”.

El ganador del Gran Premio de México fue el holandés Max Verstappen, de Red Bull, seguido por el finlandés Valtteri Bottas, de Mercedes y su compatriota Kimi Räikkönen, de Ferrari, tercero; el mexicano Sergio Pérez (Force India) terminó séptimo.

El Top 10 lo completaron el francés Esteban Ocon (Force India), el canadiense Lance Stroll (Williams), Checo, el danés Kevin Magnussen (Haas), Hamilton, en su peor clasificación de la temporada, y el español Fernando Alonso (McLaren). Pero México vio la coronación de un conductor de la F1 por cuarta vez en su historia.

Kimi advirtió el sábado que tenía miedo por lo que pasaría en la primera curva, pero los problemas llegaron un poco después de la arrancada. Tras una buena salida de Vettel y Verstappen, el holandés se lanzó por fuera en la segunda esquina para tomar el liderato de la carrera, aunque tocó al Ferrari.

Sin embargo, Hamilton quiso hacer lo mismo, pero con el Red Bull por delante, recibió el toque de Vettel, para provocar que ambos tuvieran que pasar por los pits y empezar una dura batalla por volver. El alemán cambió la nariz, mientras que el británico optó por llantas suaves, tras sufrir la ponchadura de la trasera derecha.

En la confusión, Verstappen se escapó en el primer puesto, Bottas era segundo y Ocon, compañero de Checo, tomó el tercer puesto. Carlos Sainz también se fue a pits.

Eso provocó que la carrera cambiara, Vettel era 19 y Hamilton 20, la pelea por el campeonato no se decidía en la punta, sino en la parte trasera; el australiano Daniel Ricciardo (Red Bull), quien cambió el motor, abandonó apenas en la sexta vuelta.

Para el giro 7, Vettel ya era 16, mientas que Hamilton seguía al fondo, el inglés preguntó en la radio del equipo ‘¿me pegó de forma intencional?’, en referencia a lo que ocurrió con el germano en la salida.

En su lucha por regresar a los puntos, Vettel tuvo un toque con el brasileño Felipe Massa (Williams), quien intentó sacarlo de la pista, en la radio del equipo le pidieron tranquilidad al germano.

La vuelta 19 fue especial, al responder al llamado, la gente se puso de pie y levantó el puño, en recuerdo de las víctimas del terremoto del 19 de septiembre, en la 21 varios entraron a pits y Räikkönen tomó el tercer lugar de Ocon.

Después ocurrió una situación poco común, el líder de la carrera, Verstappen pasó a Hamilton, después que el británico recibiera la bandera azul para dejarlo pasar; el alemán Nico Hülkenberg (Renault) tuvo que abandonar por problemas en el auto.

El camino de regreso de Vettel ya lo tenía en los puntos, en la décima posición, mientras Lewis era 17, después de tardar en superar a Sainz.

Checo pasó al danés Kevin Magnussen (Haas) para ser 16, pero luego llegó el safety car virtual, que provocó el neozelandés Brendon Hartley (Toro Rosso) por fuego en su auto.

Todos entraron a pits, Hamilton cambió a llantas supersuaves y Vettel a ultrasuaves, salieron 16 y octavo, respectivamente.

Vettel, con vueltas rápidas, pasó a Magnussen y a Pérez para ser quinto en la vuelta 50, pero Hamilton también había mejorado y ya aparecía 12, era momento de sacar las calculadoras.

Lewis pasó a Massa para entrar en los puntos, al mismo tiempo que Vettel superó a Ocon para ser cuarto, al alemán le quedaba por delante su compañero de equipo, pero estaba a 25 segundos de Kimi, el de Mercedes quería ser noveno y coronarse, pero tenía por delante a Alonso.

El español ofreció una dura batalla, pero Hamilton se quedó con el noveno y aunque Vettel llegara al segundo puesto, ya no lo alcanzaría en el campeonato. Al final no ocurrió y Hamilton corrió por el Hermanos Rodríguez envuelto en la bandera británica para festejar su título.