El regreso de Luke Skywalker al Halcón Milenario es algo que los fans de Star Wars llevan esperando mucho tiempo. Y para Mark Hamill la reaparición de su personaje en la legendaria nave también fue un momento muy emocionante. A menos de un mes del estreno de ‘Los últimos Jedi’, Hamill ha revelado lo que sintió al volver al Halcón. El actor que da vida a Luke Skywalker le confesó a Entertainment Weekly que no esperaba tener la reacción que tuvo. “Fue como visitar una vieja casa en la que viviste cuando eras pequeño. Quiero decir, simplemente me emocioné y dije, ‘necesito estar solo’”, confesó Hamill en una entrevista en la que también aportó detalles sobre la legendaria nave: “La habían recreado hasta el último detalle que recuerdo. El aceite gotea, las tuberías colgantes, todo. Los dados en la cabina…”. Hamill no pisaba el Halcón Milenario desde el viaje que realizó a Endor, en ‘El retorno del Jedi’ (1983). Junto a él, Han Solo, Leia Organa, Chewbacca, C-3PO y R2-D2 le acompañaban para destruir el generador de escudos de la segunda Estrella de la Muerte. En ‘El despertar de la Fuerza’, Skywalker tuvo un papel muy breve, ya que estaba oculto en Ahch-To, en un autoimpuesto exilio que explicará en ‘Los últimos Jedi’. Pero lo que es cierto es que en la octava entrega de la saga galáctica, el personaje de Hamill es el más esperado, y el actor también se emocionó con su regreso. Sin embargo, los fans de saga de Star Wars nunca olvidan. Y la próxima cita será el 15 de diciembre con ‘Los últimos Jedi’, filme dirigido y escrito por Rian Jonhson. Además del mencionado Mark Hamill, completarán el reparto Adam Driver (Kylo Ren), Daisy Ridley (Rey), Andy Serkis (Snoke), Oscar Isaac (Poe), John Boyega (Finn) y Carrie Fisher (Leia). A ellos se les suman Benicio del Toro (DJ), Kelly Marie Tran (Rose Tico), Gwendoline Christie (Capitana Phasma), Lupita Nyong’o (Maz Kanata), Laura Dern (Vicealmirante Amilyn Holdo) y Domhnall Gleeson (General Hux).

Star Wars: The Last Jedi se proyectará el 15 de diciembre, y Mark Hamill ya está tratando de evitar que los spoilers lo arruinen todo para aquellos que no les sea posible ver el filme en el primer día de trasmisión. Así que Hamill, quien da vida a Luke Skywalker, pidió a sus fans, a través de sus redes sociales, que “mantengan todo lo que sucede en #TheLastJedi en secreto durante el tiempo que sea humanamente posible”. “#LabiosSueltosHundenNavesEspaciales”, añade el actor de Star Wars.

