Director/Productor/Actor Reko Moreno y el Actor/Productor JM Longoria Son Una De Las Fuerzas Impulsoras De La Muy Anticipada Docu-Series Bushido Battleground, Que Se Estrena Esta Noche, Miércoles 18 De Oct. a las 7pm PST / 10pm EST En El Rey Network

Los Ángeles, CA. – El Director/Productor/Actor Reko Moreno y el Actor/Productor JM Longoria se han unido como la prometedora fuerza de dirección y producción detrás de la anticipada docu-series Bushido Battleground que tendrá su estreno esta noche, Miércoles 18 de Octubre a las 7pm PST / 10pm EST en la cadena de televisión de Robert Rodriguez, El Rey Network. La nueva serie de 10 episodios es dirigida por Reko Moreno, producida por JM Longoria y Reko Moreno y los productores ejecutivos son George Chung de Dragón i Media y JungoTV, Andy Horne (Blade, Nikita, Spawn) y el mismo director/productor Robert Rodriguez. La serie sigue a 40 luchadores de élite dentro del ámbito de las artes marciales mixtas (MMA, Muay Thai, Jiu Jitsu, Kickboxing) de todo el mundo, y documenta sus métodos de entrenamiento, preparación y estrategias mientras se preparan para luchar contra otro digno oponente y encontrarse cara a cara en el ring. El Rey Network ha tenido un éxito enorme con la serie de lucha libre titulada Lucha Underground y está apostando por el nuevo deporte favorito del público, MMA, para alcanzar aún más popularidad con esta nueva serie.

” ‘Bushido Battleground’ es más que una docu-serie sobre practicantes de las artes marciales mixtas. Es un show acerca de 40 personas de distintas partes del mundo que han abierto sus corazones para mostrar al mundo sus miedos, sus sacrificios, y sus victorias. Todo mundo, sin importar su nivel de interés en el deporte, se podrá relacionar a nivel humano. Es un gran honor producir un proyecto pionero tan dinámico.”– dice el productor JM Longoria.

Reko Moreno y JM Longoria se conocieron a través de la organización sin ánimo de lucro Nosotros, creada por el legendario actor Ricardo Montalbán. La misión de Nosotros es cultivar, desarrollar y mostrar el talento de los latinos existentes y emergentes en la industria del entretenimiento. Moreno es el actual vicepresidente de la organización y en el 2015 invitó a Longoria, un miembro activo y dedicado, para unirse al consejo directivo. Su asociación como productores floreció desde ese momento y se ha extendido a la producción de varios otros proyectos independientes de reality TV que han sido exitosos alrededor del mundo junto con el productor ejecutivo George Chung como Movie So Good y Call to Cosplay.

“El haber dirigido y producido ‘Bushido Battleground’ me permitió explorar la vida de luchadores de MMA, Muay Thai, Jiu Jitsu y Kickboxing y llegar a entender la fórmula del éxito; ‘el trabajo duro siempre vencerá al talento cuando el talento no trabaja duro.’ Que puede decirse de cualquier carrera u oficio. Eso se ha convertido en el lema de mi vida “. – afirma el director/productor Reko Moreno

Reko Moreno es un actor y productor cuyo deseo de incorporar la diversidad en Hollywood lo llevó a convertirse en un director. Nació en Texas de familia con raíces colombianas y siempre tuvo una afinidad para el estudio de otras culturas y la pasión por contar historias. Moreno tiene una voz única que se dirige a un público diverso de todos los ámbitos de la vida. Su estilo narrativo es una reminiscencia del estilo de principios del cine hecho famoso por Mark Duplass y sus obras entretejen la cultura latina en el tapiz de la cultura americana. El próximo proyecto de Moreno como cineasta es su ópera prima, la película The Season, un largometraje docu-narrativo independiente de romance que sumerge a la audiencia en la vida acelerada y sexy de un Especialista de Productos en un show de autos. La película utiliza elementos de las redes sociales para transportar al público al mundo del protagonista, participando con él a un nivel más profundo.

JM Longoria, además de ser un exitoso y prometedor productor, es un actor conocido por su participación en la película Miracles from Heaven / Milagros Del Cielo de Sony Pictures protagonizada por Jennifer Garner, Queen Latifah, Eugenio Derbez y dirigida por Patricia Riggen; y por su papel principal como Enrique Salazar en la premiada serie/telenovela en Internet, Sin Vergüenza, actuación que se le reconoció con una nominación a un Imagen Award. Algunos otros de sus créditos incluyen papeles como co-protagonista en las comedias de ABC, The Real O’Neals, protagonizada por Noah Galvin, Martha Plimpton, y Jay R. Ferguson, Don’t Trust The B— in Apartment 23, protagonizada por Krysten Ritter, Dreama Walker y James Van Der Beek, y en la comedia de FOX, Mulaney, protagonizada por John Mulaney, Nasim Pedrad, y Martin Short. JM también es un humanitario apasionado. Inspirado por su trabajo en Sin Vergüenza, se convirtió en un defensor y embajador de AltaMed Health Services para seguir ayudando a crear conciencia sobre la prevención del VIH y el SIDA en la comunidad latina. Además, JM es un embajador de Familia Unida, una organización creada por Irma Resendez que proporciona amor incondicional, esperanza y apoyo para maximizar la calidad de vida de personas y familias que viven con EM y/o alguna discapacidad.

Trailer de Bushido Battleground: