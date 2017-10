Compañías como Microsoft, IBM, Facebook, Google, Apple, entre otras, presentarán un anuncio en el diario The Wall Street Journal a fin de acelerar el proceso legislativo a favor de los “soñadores”

Algunas de las mayores corporaciones estadunidenses preparan una campaña mediática y de cabildeo en el Congreso, a fin de que sea aprobada una ley que permita a los jóvenes que arribaron a Estados Unidos en su niñez o “dreamers” (soñadores) permanecer en el país.

De acuerdo con el sitio de noticias Axios, la campaña será presentada en las próximas semanas en un anuncio publicado en el diario The Wall Street Journal a fin de acelerar el proceso legislativo a favor de los “soñadores”. Llamada Coalición por el Sueño Americano, el grupo congrega a empresas como Microsoft, IBM, Facebook, Google, Apple, Cisco, Intel, Uber, Lyft, Airbnb, Spotify, Under Armour, Chobani, Marriott, Hilton, Ikea y Best Buy, entre otras.

La campaña planea enfocarse exclusivamente en ejercer presión sobre los legisladores republicanos, de acuerdo con Axios.

Su mensaje es: “Nuestra misión es buscar la aprobación de la Ley Dreamer bipartidista o de una legislación similar que brinde a los ‘dreamers’ la solución permanente que merecen en el año 2017”.

Axios indicó sin embargo que por el momento la prioridad en el Congreso es aprobar la reforma fiscal, por lo que los legisladores pospondrán hasta entonces cualquier otra prioridad.

La regulación que por ahora aún protege a los “dreamers”, el programa de deportación diferida o DACA, expira hasta el 5 de marzo de 2018. Axios prevé que el Congreso esperará hasta las últimas semanas antes de esa fecha para discutir una nueva ley migratoria.