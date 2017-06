Comeré callado es el nombre del material nuevo lanzado por Sony Music Latin en donde Gerardo Ortiz interpreta éxitos y temas inéditos dentro del Volumen uno que comprende dieciséis interpretaciones que van de lo romántico en banda a los corridos dentro del género de regional mexicano.

“Me encuentro muy emocionado también esperando presentar este primer volumen que es norteño, guitara, es un material que el público esperaba en donde se escucha la tuba con temas norteños, un material que contiene corridos y temas románticos, estoy muy emocionado de escucharlo junto con todo el público el próximo 23 ” nos comentó Gerardo Ortiz dentro de la exclusiva con Miniondas/FarandulaUSA en donde tuvimos la oportunidad de escuchar algunos de los temas que se presentan en este nuevo álbum y en los cuales se denota la participación de Gerardo Ortiz dentro de la composición de los temas.

El Nuevo Álbum de Gerardo Ortiz “Comeré Callado Volumen uno” estará disponible el 23 de Junio y la presentación que cautivara a los fanáticos de norteño con banda será complementada con la gira 2017

Gerardo Ortiz; “ha sido muy bonito para mi estar de los dos lados, nací en Pasadena California y a muy temprana edad me llevaron al estado de Sinaloa, me tocó vivir lo mejor de los dos lados, al regresar de grande a los estados unidos presento para mí la gran oportunidad de traer y compartir la música del genero regional que le gusta a nuestra gente, el impacto que ha tenido en la frontera es impresionante , lugares en donde se encuentra la raza, Nogales, Tijuana, Mexicali, rompiendo frontera con la música que se escucha de este lado de igual forma con el sonido campirano y de la banda que representa mi estado y que representa a México y eso es algo grande para mi”

Gerardo busca transportar al público con sus interpretaciones “como quien dice es entra el rancho por los pies” cuando escuchan interpretaciones con música de banda, la tuba, la guitarra y todo ese acompañamiento que logra el sonido tan especial que le gusta a la gente y que se disfruta en cualquier lugar, Agrego Gerardo Ortiz mientras nos comentaba como la música y su carrera le han ayudado a madurar y crecer como persona sin olvidar sus raíces y sin perder esa humildad que le caracteriza en sus presentaciones. “he madurado y me he convertido en una persona más responsable, valoro mucho lo que hemos logrado y para el público que me sigue y me ha apoyado todo este tiempo sigo siendo la misma persona que trabaja duro y le sigue echando ganas a lo que me gusta que es la música, la verdad es que ha sido muy orgánico, muy natural el compartir con mi público todas mis letras y lo que me gusta hacer”

—– Este es el séptimo álbum de estudio de Gerardo del cual ya se han desprendido los éxitos “Regresa Hermosa” y “Para Que Lastimarme”, dos poderosas baladas en versión banda y norteño respectivamente. “Regresa Hermosa” alcanzó la posición #1 en la lista Regional Mexican Songs de la revista Billboard convirtiendo a Gerardo en el artista solista con más #1 en la historia de la prestigiosa lista.

En los últimos años, Gerardo Ortiz ha dominado el género regional mexicano ganando un sin número de reconocimientos incluyendo 17 Premios Billboard de la Música Mexicana, 9 Premio Lo Nuestro, 6 discos de Platino certificados por la RIAA, y sus conciertos en Estados Unidos y México han batido récord de asistencia. —–

“sabemos que las cosas se pueden mal interpretar, aunque no lo hace uno con la intención de ofender a ninguna persona y eso lo aprende uno en el camino, aprendemos a poner más atención al desarrollar un video o interpretar alguna letra y eso es parte de la carrera y su desarrollo y a fin de cuentas uno se debe al público y vale la pena dar el mejor esfuerzo para presentar un contenido de calidad” nos comentó Gerardo Ortiz mientras nos extendía la invitación para el público de Miniondas y la gente que gusta de la banda y el norteño dentro del Condado de la Naranja para disfrutar de su nuevo material que sale a la venta el día 23 y que disfruten de sus presentaciones en vivo dentro de su gira.

JBarona/Miniondas/FarandulaUSA