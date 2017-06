Arte y geometría, la ciencia exacta en conformidad con la naturaleza artística libre por naturaleza convergen dentro de las obras estéticas esquemáticas de la representación única de Sebastián

(Enrique Carbajal González; escultor mexicano)

El consulado general de México en su sede Lo Ángeles, dentro de su esfuerzo de difusión en las artes, nos presentara una conferencia única denominada “Encuentro con Sebastián, el artista y el ser humano” que muy pronto estaremos transmitiendo por este medio. Carlos García de Alba Cónsul General de México presentara a Enrique Carbajal González Santiván, reconocido como –Sebastián-

Enrique Carbajal es el creador de Sebastián que es como se representan sus obras esculturales a lo largo de la nación mexicana y en el exterior. Carbajal es un orgulloso universitario que formo su vocación dentro de los arcos del Colegio de San Ildefonso en San Carlos, descubriendo su gran apatía como escultor, dentro de sus obras, la geometría tiene parte fundamental y dentro de las estrategias que le dan el reconocimiento urbano que le ha caracterizado y sus grandes obras inmortales se presentan en diversas locaciones dentro de la sociedad y cultura mexicana y sus contornos urbanos,

Photo; Cabeza de Caballo en Paseo de la Reforma Ciudad de México

BIO

Nació en Ciudad Camargo, Chihuahua, México, en1947. De vocación constructiva, desde mediados de la década de los 60 inició el desarrollo de su lenguaje escultórico apoyando su quehacer con disciplinas científicas como las matemáticas y la geometría, acercándose a la topología y la cristalografía.

La obra de Sebastián se genera al tiempo en que se originan tendencias artísticas tales como el cientismo, el minimalismo, el op-art, el pop-art, etc., se expresó ya entonces con creaciones como sus Estructuras Transformables, entre las que sus obras Leonardo4, Durero4, Brancusi4, modelos matemáticos transformados en escultura, donde el dígito mencionado alude a la cuarta dimensión, Estas obras son muestra de su inquietud por el arte participativo, concepto fundamental de sus motivaciones artísticas primeras.

Es entonces que ya define su vocación como escultor de grandes dimensiones, provocando proyectos de interacción urbana donde el espectador es actor principal. En 1970 ya publica su Escultura más Grande del Mundo, siendo entonces únicamente un manifiesto conceptual donde pretendía la creación de una escultura tan grande que difícilmente alcazaba a ser contenida por el globo terráqueo y tan solo asomaban algunas de sus partes en determinados puntos del mismo. Siendo un escultor de obra monumental urbana, hoy Sebastián ha realizado este proyecto con más de 200 obras urbanas en diferentes puntos del planeta. Gracias a la tecnología satelital hoy es posible registrar desde el espacio varias de sus mega-esculturas que se aprecian en múltiples ciudades del mundo

Su producción abarca principalmente escultura monumental urbana, así como diseño arquitectónico, pintura, diseño de objetos, mobiliario, arte público, joyería, diseño de vestuario teatral, escenografías y espectáculos multimedia.

Actualmente compagina sus actividades de investigación y docencia entre la Universidad Nacional Autónoma de México dónde funge como investigador de tiempo completo y con el Instituto Tecnológico de Monterrey en la Cd. de México, en la Cd. de México donde imparte Cátedra de Taller de Escultura y de Visualización y Multimedia

Ha sido reconocido con numerosas distinciones desde su juventud, siendo elegido como miembro de la Academia de Artes de la Haya, en Holanda en 1983. Ha presentado exposiciones de sus obras en los principales museos de México; en el museo de Arte Moderno, en el Museo del Palacio de Bellas Artes, en el Museo Tamayo y en el Museo de Ciencias Y Artes de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Palacio de Minería y en el Museo de San Ildefonso en el Centro Histórico. Actualmente es miembro de número de la Academia Mexicana de las Artes, Miembro de la Legión de Honor Nacional, ha recibido distinciones como La Medaille de la Ville de Paris, el Premio Jerusalén, entre otros galardones, además de numerosos premios a su obra en México y en Japón.

Sebastián ha realizado la exhibición de su obra monumental en la Ciudad de México., Xalapa (Veracruz), Jerusalén (Israel), Río de Janeiro (Brasil), Lodeve (Francia), Paris (Francia), en Venecia (Italia)y Berlín ( Alemania). Recientemente su exposición individual “Sebastián Escultor en la Cuna de Cervantes”, en plazas públicas de Alcalá de Henares y patios de la Universidad de esa ciudad española misma que culminó este año con la colocación definitiva de su pieza “Quijote” de 13 metros de altura, en esa cuidad emblemática.

Actualmente, el Ayuntamiento de la Ciudad de Toledo, en España, hospeda la exhibición itinerante de su escultura monumental, donde las obras del escultor ocupan sitios importantes en glorietas y calles de esta histórica ciudad, muestra promovida por la Fundación Llopis. Numerosas publicaciones se han realizado acerca de su obra escultórica, destacando entre ellas: Geometría Emocional, con la nota introductoria del Arq. Oscar Niemeyer y textos del Maestro Jorge Volpi, publicado por la editorial TURNER en 2004, “La obra Monumental de Sebastián” de AM Editores, Sebastián según Francisco Martín Moreno, publicada por Aguilar, Sebastián por Américo Editores en 1996, Sebastián, Un ensayo sobre Sobre Arte Contemporáneo, de Ida Rodríguez Prampolini en 1981, publicado por la UNAM , además de los compendios de plumas importantes que se reunieron en los volúmenes I y II de Sebastián ante la Crítica , publicados por la editorial Turner.

Doctor Honoris Causa 2008 por la prestigiada universidad “The City College of the City University of New York”, en 2005 por la Universidad de Chihuahua, por La Universidad de la Laguna en 2003 y recientemente designado como tal por la Universidad de Colima. Su obra se encuentra en numerosos museos y colecciones de arte internacionales y nacionales

JBarona/Miniondas/FarandulaUSA