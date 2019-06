Trabajando duro y constante se encuentra Jona Camacho que ya nos presenta su material denominado “Plástico” y el cual es parte de su gira promocional, este mes se presentó en “The Hi Hat” en la ciudad de Los Ángeles California y posteriormente continuara su gira para invadir de ritmo la ciudad de New York.

Chido, Chevere, Cool, le dio la oportunidad de tocar “Full Band” como lo diría Jona Camacho, dentro del evento que le permite compartir escenario en la ciudad Angelina con músicos locales “esto es un formato entre lo electrónico y lo análogo, Guitarra piano, bajo y estar tocando con amigos de los Ángeles, muy contento la verdad de estar tocando Full band, por así decirlo” nos compartió de su propia voz, Jona en la exclusiva con Miniondas, una exclusiva que le da la oportunidad de estar más cerca de un público latino y lectores de miniondas por más de cuatro décadas y media, una publicación que ha trascendido generaciones.

Jona Camacho también representa un músico de carácter empresarial, el control absoluto de su material creativo le permite inyectar dentro del mundo de las redes sociales eventos personalizados.

“En casa cuento con un estudio de grabación, alguna de las melodías me llegaron entre sueños, un material fresco, y siempre me gusto tener la oportunidad de estar cerca de la computadora y equipo musical para no perderme de este material. La verdad la oportunidad de grabar incluso con ciertos ruidos, no sé, creo que le da un ambiente más sincero. Si me gusta el saber que puedo grabar en estudios más sofisticados con todo este equipo digital, pero no me quiero también perder la oportunidad de grabar en una batería real por ejemplo, a veces me gusta grabar en mi departamento, o en el hotel con mi computador, también” nos comentó Jona.

La educación musical es una herramienta, en un mundo real tener herramientas hace la diferencia, también musicalmente hablando agrego Jona “esta seguridad de melografía, escribir y componer, me lo dio la música clásica, y es como, no sé, un poeta, esto te puede simplificar la vida. Hoy vivimos en un mundo en donde dentro de la industria musical, hay músicos que no saben que es una negra, por así decirlo y esto no está mal tal vez, pero en mi caso es difícil no saberlo, como puedes plasmar en la música o decirle a un músico exactamente lo que tu quieres, no?“ nos comentó Jona cuando tocamos el tema de su distintiva carrera musical, no solo de familia de músicos y compositores de categoría, También su trayectoria educativa musical mente hablando.

Hoy en día Jona nos presenta su material que ha estado trabajando y puliendo a partir del mes de diciembre de este año, un álbum que sale a la venta con cinco temas inéditos de su propia autoría y que forman parte de su gira de trabajo en donde festeja con su público el lanzamiento de Plástico.

Jona; “Siempre me considere un solista de closet, porque cuando tuve una banda, el baterista fue alumno mío, y siempre tuve de alguna manera este liderazgo, y cuando paso lo de “Radio Suite” una banda que comenzamos de muy jóvenes y que quise mucho, muchos recuerdos y que me dejo las mejores experiencias, pero la coordinación y comunicación no siempre se puede mantener constante y bueno, aunque había pensado que no me gustaba estar solo y que hay mucho que hacer en la banda, finalmente, el siguiente paso es comenzar como solista y esto es una carrera bien bonita y muy interesante, así es que , aquí estoy.“

Jona Camacho define su música como la fusión de un concepto en la música latinoamericana, que está pasando y algo que va a pasar, un concepto que transforma la música para integrarse al gusto contemporáneo con visión al futuro de la música en el género alternativo del concepto R&B y Trap, un concepto musical que ya se está viviendo pero que tiene un gran camino por recorrer.

Jona nos comenta su necesidad de crear un movimiento, la expectativa de producir nuevos artista que le apuestan a lo mismo y que disfrutan de este nuevo ambiente “Estaré haciendo más bulla, llego el momento de crear música, estar muy enfocado y crear música para mostrar hacia donde vamos.” Nos Comentó.

Jona estuvo tocando piano con Rosario Flórez, adquiriendo nuevas experiencias y los conciertos llenos en donde por primera vez compartiera como vocalista una gira con Ricardo Montaner, deja un gusto enorme por la música en su ya iniciada carrera de Jona Camacho, proporcionando una de las mejores experiencias hasta hoy, algo que jona disfruta al máximo, de acuerdo a sus propias palabras.

Jona nació en Ibagué Colombia y a la corta edad de 14 años ya se encontraba en el conservatorio de Tolima, lugar en el cual logro desempeñarse como un talento multi-instrumentalista haciendo honor a la casta musical de la cual se deriva, uno de los músicos reconocidos, he importante compositor tolimense de bambucos, sería su abuelo José Ignacio Camacho Toscano el cual fue inspiración y modelo a seguir, musicalmente.

Formo parte de la agrupación musical ”Radio suite”. En el 2010, en su ciudad natal, participo en el “Ciudad del Rock Festival”. Hoy nos presenta cinco temas de su inspiración en su álbum “Plástico” que se encuentra en promoción en Los Estados Unido.

