Miniondas Newspaper — “Nací en un ranchito pequeño allá en Culiacán Sinaloa, aprendí a cuidar la tierra como muchos otros en un pueblo muy bonito, con mucho esfuerzo logramos que nos mandaran un maestro para nuestra escuela que tenía techo y mesa bancos, pero carecía de paredes” nos comentaba de manera humilde Kanalas, un personaje musical que ha logrado más de 50 millones de visitas en sus canciones que viajan a través de las redes sociales desde YouTube.

“El corrido lo trae uno en la sangre y en el rancho se escuchan muchos grupos norteños de los de antes, otros autores de este tiempo, pero al corrido hay que cuidarlo y respetarlo con el estilo que fue creado, como componía la gente tiempo atrás y no arruinarlo con el contenido” nos comentó Kanales al referirse a contenido explícito que no pudiera ser del agrado al público en general o bien, que margine el corrido dentro de la sociedad lo cual crea una barrera invisible para que el corrido trascienda como una tradición. “trato de escribir lo más sano que se pueda y la gente nos ha entendido muy bien y nos ha apoyado también, nuestra gente siente que uno respeta el tema del corrido, en ocasiones cuando alguien escucha que viene el corrido, piensan que va a ser temas de agresividad extrema no? En este caso nosotros tratamos de cuidar ese punto”.

La historia de Kanales es como la de muchos otros, un padre inmigrante que busca trabajar en el Norte como bracero, hermanos que trabajan desde corta edad, una infancia hermosa y libre aunque humilde, y precisamente es en este punto en donde la influencia del corrido invita a Kanales a desarrollar una forma narrativa única en donde conforma vivencias, sueños, historias contadas y fantasía para convertirlo en poesías dentro de sus composiciones, temas que caen dentro del agrado del público de manera inmediata, dentro de los conciertos aunque bien pudiera el equipo de Kanales interpretar temas populares, la audiencia le pide que cante lo que ha escrito, temas inéditos de su propia inspiración que le llevan de la mano a tocar los grandes escenarios con agrupaciones de renombre y fama internacional, sin duda un componente que abre puertas y caminos dentro de la carrera elocuente de Kanales.

Staples Center de la ciudad de Los Ángeles CA, abre sus puertas de par en par para dar paso a la presentación de Kanales, alternando con, El Fantasma, Voz de Mando y El Potro De Sinaloa como parte de la gira Rancheando En La Ciudad. Un evento que tendrá lugar el día 15 de Junio, Kanales estará presentando su más reciente sencillo, “Los Cuervos” que se ha catalogado por la revista Billboard dentro de los temas más vendidos entre los 20 más populares dentro de la música regional mexicana y el número 10 de acuerdo a monitor latino. Los boletos están a la venta para disfrutar del compositor de corridos Pedro Haros, mejor conocido como Kanales y puedes encontrar en las principales plataformas su más álbum “Coronas Doradas” material que salió a la venta el pasado Octubre y que sigue dando mucho de qué hablar.

“Dentro de las redes sociales ya está disponible mi página de Facebook en donde la gente nos puede regañar o darnos un consejo” nos comenta Kanales sonriendo dentro de esta entrevista exclusiva con Miniondas y un servidor, extendiendo la invitación para que el público de Miniondas no se pierda un concierto con los temas del momento. “Le deseamos la mejor de las suertes!”