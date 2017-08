stampedes and more! no se pierda el último fin de semana de la OC 2017

La Estampida de Pavos del Salvaje Oeste ha llegado a la Feria de OC para su tercer año de diversión loca. Fairgoers puede animar a sus favoritos como los pavos corren alrededor de la arena del ganado en la persecución de golosinas toted en la parte posterior de Big Red, el camión de control remoto.



Cada espectáculo cuenta con tres carreras y una participación de audiencia de pavo-gobbling concurso. La estampida es parte del trote de pavo y la rutina de la comedia parte, gracias a la corriente constante de una línea de cortesía de la propietaria Nancy Riegler.

“Si estás dentro del sonido de mi voz estás a sólo unos segundos de la demostración más estúpida en América – es hora de la Estampida de Pavos del Salvaje Oeste!”

Comienza con las aves más grandes, pesando 40 libras más, cargando después del camión como criaturas prehistóricas. En total, 17 pavos protagonizan el espectáculo que Riegler describe como: “Simplemente tonto – ¡tienes que verlo para creerlo!”

Las demostraciones de la Stampede de Turquía del Oeste Salvaje son a las 2 p.m., 4 p.m., 6 p.m. Y 8 p.m. Hasta el 13 de agosto en el Anillo de la Exhibición Ganadera y son gratuitos con la admisión de OC Fair.

!Hay más cosas que hacer en la Feria antes de que termine!

iBUYPOWER GameFest y el torneo también se duplica! Echa un vistazo a los dos festivales de todo el día y los torneos nocturnos en The Hangar el sábado 12 de agosto y el domingo 13 de agosto.

Terminar con algo dulce: el tan esperado concurso de decoración de pastel es a las 7 p.m. El domingo 13 de agosto en OC Promenade Culinary Arts.

La OC Feria 2017 se termina mañana 13 de agosto y ofrecio 23 días y noches de entretenimiento, comida, paseos, compras, exhibiciones y más. La feria abierta los sábados y domingos de 11:00 a medianoche. Se despide por un largo año más, Visítala!

JBarona/Miniondas/FarandulaUSA