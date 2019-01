Distrib Films US anuncia el muy esperado estreno en la cartelera de los Estados Unidos de Las herederas, la aclamada ópera prima de Marcelo Martinessi y película candidata del Paraguay a la mejor cinta en idioma extranjero en la 91ª entrega de los Premios Óscar® de la Academia. Ganadora de numerosos premios internacionales, entre ellos dos osos de plata en el pasado Festival de Cine de Berlín, la película se estrenará el miércoles, 16 de enero de 2019 en el Film Forum en la ciudad de Nueva York, seguido de otras ciudades del país incluyendo Los Ángeles, Chicago y Miami.Una fascinante y sutil observación sobre la sociedad paraguaya, Las herederas narra la historia de Chela y Chiquita, quienes descienden de familias acaudaladas de Asunción y han sido pareja por más de 30 años. A últimas fechas, su situación financiera ha empeorado y comienzan a vender sus posesiones heredadas, pero cuando sus deudas hacen que Chiquita sea encarcelada por cargos de fraude, Chela se ve obligada a enfrentar una nueva realidad. Al conducir por primera vez en años, Chela comienza a brindar un servicio de taxi local a un grupo de mujeres adineradas de edad mayor. A la vez que Chela se va asentando en su nueva vida, conoce a Angy, una mujer mucho más joven que ella, con la cual forja una fresca y vigorizante conexión. Al final Chela comienza a salir de su caparazón y a comprometerse con el mundo, emprendiendo su propia e íntima revolución personal. Con sobresalientes actuaciones (Ana Brun en el papel de Chela ganó el premio a la Mejor actriz en Berlín), Las herederas coloca al Paraguay en el mapa cinematográfico internacional y anuncia el arribo de Martinessi como un talento al cual seguirle la pista. “Un debut cinematográfico que equilibra de manera exquisita un estudio de personaje con perspicaces observaciones sobre clase, aspiraciones y los persistentes privilegios de la élite de Paraguay”.

—Jay Weissberg, Variety

Fechas confirmadas (más ciudades serán anunciadas próximamente): Se estrena el 16 de enero Film Forum Nueva York, NY

18 de enero Tower Cinema Miami, FL

Se estrena el 25 de enero Gene Siskel Film Center Chicago, IL

29 de enero Philadelphia Film Society Filadelfia, PA

Se estrena el 1o. de febrero SIFF Film Center Seattle, WA

1o. de febrero SIE Film Center Denver, CO

Se estrena el 8 de marzo Laemmle Royal Los Angeles, CA

Se estrena el 14 de marzo Media Arts Center San Diego San Diego, CA

21 de marzo Speed Art Museum Louisville, KY

6 de abril Detroit Institute of Art Detroit, MI

20 de abril Wadsworth Atheneum Museum of Art Hartford, CT