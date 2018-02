Los tiroteos en masa realmente representan una pequeña fracción de las muertes de armas en los Estados Unidos, constituyendo menos del 2 por ciento de esas muertes en 2013. Pero estos eventos son tan horribles y afectan a tanta gente a la vez: en Las Vegas, el pistolero mató a otras 58 personas y resultó herido cientos más, que tienden a recibir mucha más atención cuando suceden. Y Estados Unidos ve muchos de estos horrendos acontecimientos: según CNN, “Estados Unidos representa menos del 5% de la población mundial, pero tiene el 31% de los tiradores masivos globales”.

Esto ha sido cierto desde hace un tiempo, pero después de cinco meses de tiroteos masivos particularmente mortales, parece que al menos algunos activistas dicen que ya es suficiente.

Parte de la respuesta también puede ser alimentada por el sentimiento contra el presidente Donald Trump, quien en su discurso después del tiroteo en Florida no mencionó el control de armas y tuiteó durante el fin de semana que los demócratas son culpables de la inacción por la violencia armada.

Just like they don’t want to solve the DACA problem, why didn’t the Democrats pass gun control legislation when they had both the House & Senate during the Obama Administration. Because they didn’t want to, and now they just talk!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 17, 2018