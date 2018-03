CONDADO DE ORANGE, CA – Miles de personas, incluyendo estudiantes, maestros y padres de todo el Condado de Orange participaron en el OC March For Our Lives 2018 el sábado 24 de marzo.

Estudiantes de Laguna Beach, Aliso Viejo, Laguna Niguel, San Clemente, San Juan Capistrano, Rancho Santa Margarita, Lago Bosque, Mission Viejo, Trabuco Canyon, Rancho Ladera, Newport Beach, Los Alamitos, Santa Ana, Anaheim y Yorba Linda se hiceron presentes para hacer escuchar sus voces.

Hace poco menos de dos semana, miles de estudiantes de escuelas secundarias y medias en el Condado de Orange salieron de clases como parte de un esfuerzo nacional para presionar a los legisladores para que propongan leyes de “control de armas de sentido común” y para recordar a las víctimas del tiroteo trágico de febrero en Marjory Stoneman Douglas High School que dejó 17 personas muertas.

Santa Ana fue el lugar central para la “March for our lives – Orange County” , comenzó a las 2 p.m. en el Centennial Park, en 3000 W. Edinger Ave., los niños y las familias de la “March For Our Lives” salieron a las calles de Santa Ana para exigir que sus vidas y su seguridad se conviertan en una prioridad y que se finalice la violencia armada y los tiroteos masivos en nuestras escuelas hoy.

Marcha por nuestras vidas – Santa Ana, CA – Orange County – 24 de Marzo 2018

Marcha por nuestras vidas – Santa Ana, CA – Orange County – 24 de Marzo 2018

Marcha por nuestras vidas – Santa Ana, CA – Orange County – 24 de Marzo 2018

Marcha por nuestras vidas – Santa Ana, CA – Orange County – 24 de Marzo 2018

Marcha por nuestras vidas – Santa Ana, CA – Orange County – 24 de Marzo 2018

Fotos Créditos: Emi Kolodoczka / Melanie Danoviz

Video Crédito: Emi Kolodoczka