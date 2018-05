El sol sale todos los días y para el público de Miniondas está aún más cerca con la exclusiva que les hemos preparado, Izan Llunas nos permite conversar sobre su trayectoria artística que da un giro de 360 grados al interpretar dentro de una aclamada serie, a nada más ni nada menos que Luis Miguel “El Sol de México”.

Telemundo protagonista una vez más del acercamiento latino con las grandes producciones se complace en presentar cada domingo a las nueve de la noche (Ocho Centro) una serie luminaria, la cual brilla en torno a la carrera artística y vida de uno de los más grandes ídolos de la historia musical Hispanoamericana con trascendencia internacional mundialmente, Luis Miguel Gallego Basteri nace un día 19 de abril de 1970 en San juan Puerto Rico, demostrando a corta edad un talento único para interpretar música del género pop latino incursando firmemente al estrellato, México le concede esta gran oportunidad y su vida y trayectoria se queda plasmada en los anaqueles de la historia artística, una trayectoria que Telemundo presenta al público latino dentro de los estados unidos en una serie única en su género.

“Fue una infancia muy dura, a mi parecer, esto me causaba gran pena, su padre era muy estricto dentro de su relación con Luis Miguel, si él no hacia lo que su padre le exigía era causa de enfados, esto no me parece tan justo, pero bueno a pesar de su desaparición, en la etapa de la niñez, la madre de Luis Miguel fue muy amorosa con él” nos comentó Izan al preguntarle sobre la dificultad de actuar un papel tan sensible, al representar la infancia de Luis Miguel dentro de la serie.

Hoy dentro de la vida de Izan Llunas de trece años de edad, existe una disciplina musical que le da esa afinidad de interpretar, componer y disfrutar de lo que realmente le agrada, lo cual nos comentó en sus propias palabras. Su vida cotidiana en la ciudad de Ibiza, España, transcurre como la de cualquier otro chaval, se practican deportes, se hacen labores y se toman lecturas, de acuerdo a Izan es muy importante la educación, y a pesar de ser un talento artístico, siempre encuentra la oportunidad para cumplir con sus deberes escolares.

De cuna Musical, Izan es nieto del reconocido interprete que lleno de romanticismo los años 70’s, José Gómez Romero, mejor conocido como “Dyango” e hijo de Marcos Gómez Lluna, interprete de pop Latino en las últimas décadas, de acuerdo a los comentarios del público, esta descendencia solo reafirma sus rices musicales que le llevasen a conquistar en el 2017 La Voz Kids.

Izan ha tocado uno de los tendones musicales más sensibles dentro de la música mexicana al interpretar el tema “La Malagueña”, con un solfeo único y tonos agudos, más de doscientos artistas han grabado el tema desde su surgimiento en el año de 1947, Luis Miguel le interpreto con gran talento, lo cual le brindo la aceptación y fue aclamado por su éxito, ahora fue la oportunidad de Izan, a lo cual nos comenta;

“la gente generalmente me ha dicho que se ve muy natural y le ha gustado que he logrado tonos tan agudos que representan este tema, fue un gran honor interpretar un artista tan grande y tan reconocido, y definitivamente es un gran honor interpretar este tema que es como un himno de México se podría decir, estoy muy honrado de ello, interpretar el papel de un artista tan grande con el tema de La Malagueña, todo esto para mí ha sido un gran honor.”

Izan ha tenido la ayuda de una profesora para acercarse al asento con la voz que Luis Miguel interpretaría Guapango Huasteco y se siente honrado de dar la invitación al público de Miniondas para que disfruten la serie que Telemundo presenta dentro de la unión americana y que definitivamente acerca aún más el Sol de México con sus fans.

















Sobre la Serie:

Luis Miguel La Serie presenta la historia oficial autorizada de la vida del reconocido astro internacional y artista discográfico multi-platino galardonado con el premio Grammy, Luis Miguel, quien a los 17 años se convierte en uno de los cantantes más reconocidos a nivel mundial. Sin saber en quién confiar a su corta edad, la estrella musical oculta tragedias personales de las que su público nunca supo, desde la misteriosa desaparición de su madre y el doloroso rompimiento con Luis Rey, su padre y manager, de quien Luis Miguel irá descubriendo detalles cada vez más siniestros. Todo esto, en el marco de su crecimiento como cantante, de sus amores, excesos, conquistas, y su mayor pasión: la música.

Escrita por Daniel Krauze y dirigida por Humberto Hinojosa, Luis Miguel La Serie cuenta con la producción ejecutiva de Mark Burnett, Carla González Vargas y Pablo Cruz, en esta producción de Gato Grande Productions en unión con MGM.

JBarona/Miniondas/FarandulaUSA.