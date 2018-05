Miniondas Newspaper — El mariachi, orgullo mexicano y patrimonio de la humanidad, de acuerdo a las declaraciones que en el año 2011 la UNESCO proclamara, los Violines, Vihuelas, guitarras, guitarrones, trompetas, trajes tradicionales de charro mexicano con bordados en hilo de oro, plata y otros materiales, conforman una tradición del mariachi que han proclamado un lugar histórico musicalmente hablando y han logrado de frontera a frontera, representar la música regional con un repertorio inagotable de melodías que datan de muchas generaciones atrás, pero que se mantienen vigentes en el gusto y agrado de comunidades enteras, un legado de generación en generación que le canta al amor, al desamor, al sentimiento puro, en ocasiones adopta temas divertidos, y en ocasiones se acopla a la música contemporánea que invita a nuevos exponentes a llegar al corazón de los amantes del Mariachi tradicional.

Precisamente, dentro del Festival celebrado en la Universidad de Chapman, “Musco Center For The Arts”, se otorga un espacio a la representación tradicional del Mariachi, “El Festival Heartbeat of México” durara dos días –Mayo 26 y 27 para el deleite del público.

Representaciones artísticas en escenarios al aire libre para toda la familia y mucha diversión estarán presente en este tercer festival que representa el latir de los corazones mexicanos, ven y comparte la experiencia también dentro del escenario de Musco Center, con la invitación personalizada de Jesús Guzmán, director artístico del Mariachi los Camperos al público de miniondas. Dos veces ganadores al Latín Grammy y más de cincuenta años de trayectoria respaldan Al Mariachi Los Camperos, que dentro de la exclusiva con miniondas, nos expresan su sentir;

“Es muy emotivo para nosotros estar en ese hermoso escenario Musco de Chapman University, es la segunda ocasión y estamos muy contentos de llevar dentro de nuestra trayectoria de 56 años, esta música para el deleite de la audiencia de Orange County y vecindarios aledaños de Riverside y los Ángeles” nos comentó Jesús Guzmán agregando que encontrarse con seguidores de años atrás les causa una gran satisfacción, y justamente para ese público que les sigue han grabado el material discográfico, llamado “movimiento” y en octubre el nuevo material que incluirá canciones del ayer y siempre, con el cual pretenden participar para otro Grammy, a lo cual le deseamos la mejor de las suertes.

Jesús Guzmán; “ser Mariachi no es fácil, es un trabajo en equipo, es algo que nos gusta hacer y esto hace agradable el esfuerzo de presentar con calidad la música mexicana en todas partes del mundo en donde hemos llegado, y siempre llevando en alto el Mariachi con el sonido de Los Camperos y sus doce participantes que conformamos la agrupación, seis Violines, dos Trompetas, un Arpa, Viola, Guitarrón y Guitarra”

A partir del año 2001 en la ciudad de San Fernando, Los Camperos comienzan Mariachi master apprentice, un programa que ha dado vida a varia generaciones de músicos y es uno de los mejores programas a nivel Nacional, logrando incluso el reconocimiento de la primera dama Michelle Obama, “un honor que nos mantiene otorgando talleres de calidad para jóvenes que representan el futuro de nuestra música y tradiciones”, agrego Jesús Guzmán.

Para el señor Guzmán hay dos tipos de mariachi; “un mariachi nace con el sentimiento en la sangre y un futuro dentro de la música mexicana, y otro mariachi se hace por el gusto y el agrado de una tradición, no es fácil, es todo una trayectoria, que a final de cuentas te lleva al gusto y agrado del público y creo que esta es la mejor de las recompensas, una ovación de pie es el máximo honor, después vienen las premiaciones, que te tomen en cuenta productores, pero siempre el público es el que te lleva a ese punto”.

El sábado 26 de mayo Los Camperos te ofrecen el mejor mariachi dentro de un festival único que por el agrado al público y su contenido tradicional ha logrado extenderse a dos días, dentro del teatro Musco se presentan los ganadores del Grammy latino y fuera se extiende el festival al aire libre con talentos locales y mucha diversión para toda la familia, disfruta del concierto el domingo 27 con Natalia Laforcade y acompaña al equipo miniondas en un evento anual único, dentro de Chapman university.

(www.muscocenter.org. Para adquirir boletos)

JBarona/Miniondas/FarandulaUSA