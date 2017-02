Knott’s Berry Farm and Susan G. Komen Orange County se unen en el fuerzo por erradicar el cáncer de seno y dentro del mes del amor y la Amistad se abre un espacio el día 22 de Febrero para que empleados y mujeres de la comunidad local obtengan mammograms gratuitos.

Dentro del evento de un día, las mujeres y hombres que califiquen podrán obtener la facilidad de examinarse de forma gratuita dentro del autobús equipado que estará dando servicio a los empleados de Knott’s, las personas que visiten este evento, que califiquen, también podrán obtener un screening de forma gratuita, “cada día se diagnostican un número aproximado de cinco mujeres en la ciudad de Orange con este mal, desgraciadamente una de ellas morirá por esta causa” no todo está perdido y la distribución de material educativo para la prevención es el arma secreta que todos debemos portar, este mal afecta también afecta a hombres aunque en menor escala, sin dejar de ser un numero alarmante.

Al filo de las nueve de la mañana podrás saludar a los divertidos personajes que ya conoces, Los Peanuts, que estarán portando la camiseta rosa en honor al programa, felicitando a la comunidad por dar el paso a realizarse el mammograma y divirtiendo a los presentes, la cita es en el Knott’s Berry Farm Hotel: 7675 Crescent Avenue, South Lot, Buena Park, CA 90620

Busca más información dentro de los sitios;

Susan G. Komen Orange County, visit http://www.komenoc.org

Knott’s Berry Farm, visit https://www.knotts.com

About Breast Cancer

Breast cancer is a type of cancer where cells in the breast tissue divide and grow without normal control. It is a widespread and random disease, striking women and men of all ages and races. It is estimated that more than 1.6 million new cases of breast cancer occurred among women worldwide in 2010. The exact cause of the disease is unknown, and at this time, there is no cure.

But there is hope. Thanks to heightened awareness, early detection through screening, improved treatment methods and increased access to breast health services, people have a greater chance of survival than ever before.

The Susan G. Komen® national website, www.komen.org, offers comprehensive information about breast cancer risk factors, early detection and screening, diagnosis and treatment. Developed in conjunction with the Harvard School of Public Health, the site offers a one-stop resource for all the latest information on the disease.

JBarona/Miniondas/FarandulaUSA