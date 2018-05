Mayo es el mes de las madres, y pronto llega el momento de celebrar su día especial. A unas semanas de este gran día, Talento Uno Music da a conocer dos sencillos de sus artistas exclusivos que le dan un toque diferente PARA celebrar a todas las mamás. Dos temas que tocan el corazón a todos los hijos que tiene a su mama en vida o no.



Originarios de Tijuana, grupo Fuerza de Tijuana lanza hoy su sencillo “Cariño sin Condición”. Asimismo Banda Cruz de Oro se unen a celebrar a todas las mamás lanzando su sencillo “Adiós Madre Querida”.



Entre los regalos para alguien tan especial como una madre, también pueden estar canciones únicas con significados de gran valor sentimental. Sean baladas, rancheras o con banda, los temas dedicados a las madres son una forma de celebrar a todas las mamás.



“Cariño sin Condición” de Fuerza de Tijuana es sobre el amor de una madre a un hijo, que es incondicional, “Las caricias de una madre, ahí no es falso el amor”. El hijo honra a la madre dándole las gracias por todo “Vengo a ti mi madrecita a rendirte adoración porque solo tú me brindas cariño sin condición”.



El tema “Adiós Madre Querida” de Banda Cruz de Oro, habla sobre un hijo que pierde a su madre “Adiós madre querida te vas, me dejas triste en este mundo lleno de penas y dolor”. No hay mayor golpe al corazón que el dolor de perder a una madre “Ahora que creía tener mi madre viva, pregunto por mi llora me contesta el dolor”.



Dos canciones que nos hacen reflejar el amor por una madre.



¡“Cariño sin Condición” y “Adiós Madre Querida” ya están disponible en todas las plataformas digitales!