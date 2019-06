Los Ángeles, CA. (Lunes 10 de junio de 2019). El cantautor, músico y productor Georgel, celebró su gran debut en el escenario del LA Pride Festival este fin de semana, en medio de un ambiente de amor, unidad y mucho color ante miles de asistentes en la ciudad de West Hollywood, CA.

Con una alucinante producción de 12 músicos en escena, coristas y bailarines, Georgel presentó por primera vez en vivo sus sencillos “Meteorito” y “Colibrí”, dos temas que hablan del amor universal y del derecho a amar libremente, que además van de la mano con su campaña titulada #LoveIsOne.

Para hacer alusión a dicha campaña y presentar su propuesta musical, el artista abrió su presentación con el siguiente mensaje: “La esencia de mi música es despertar todos esos corazones dormidos, para que se den cuenta que el amor entre dos mujeres o entre dos hombres, es tan mágico y especial como cualquier otro”, mientras presentaba a su esposo y a su hija.

Para continuar con las celebraciones del Mes Del Orgullo Gay, Georgel anunció hace unos días su participación en la campaña mundial “It Gets Better Project” (las cosas van a mejorar). Un proyecto que tiene el objetivo de apoyar a la juventud gay al proveer acceso a una extensa colección de historias llenas de amor, esperanza, determinación y superación que se conviertan en guías motivacionales para aquellos que se han sentido intimidados por su orientación sexual.

Además de su debut en LA Pride y de su participación en It Gets Better Project, el artista se encuentra trabajando en su próximo sencillo que lanzará el próximo mes de julio. Para dicho tema, Georgel colaboró con el productor colombiano ganador del Latin GRAMMY, Juan Pablo Vega.