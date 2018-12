La emblemática saga de los años 80 por fin tendría la secuela que tanto tiempo le fue negada.

El actor Dan Aykroyd, miembro original del equipo de “Los Cazafantasmas”, confirmó que se encuentra escribiendo el guión para una tercera entrega que reviva a los personajes que se hicieron populares en 1984.

“Hay grandes posibilidades de que haya una reunión de los 3 miembros originales. Se está escribiendo en estos momentos”, reveló Aykroyd al programa The Big Interview with Dan Rather.

“Creo que Billy (Murray) aceptará. La historia es muy buena. Incluso si interpretara a un fantasma”, agregó el actor y director al programa transmitido por la cadena AXS. Con estas declaraciones, Dan Aykroyd confirmó su deseo de regresar con “Los Cazafantasmas” y nada menos que con el reparto original conformado por Bill Murray, Sigourney Weaver, Ernie Hudson y Rick Moranis.