COSTA MESA, CA – Las Cafeteras y Flor de Toloache, dos de las bandas latinas más influyentes de la actualidad, se presentarán en el Samueli Theater el 10 marzo en el Segerstrom Center for the Arts, dentro del programa del GlobalFEST On the Road – La nueva era de La edad de oro de la música latina.

Age of Latin Music se creo en Estados Unidos ya que las comunidades mexico-americanas de Arizona y California son semilleros de creatividad musical, mezclando estilos que reflejan la mezcla de identidades culturales entre México y Estados Unidos. La banda chicana alternativa Las Cafeteras recrean la música tradicional afro-caribeña y Son Jarocho con un estilo salvajemente vibrante.

Sus entusiastas mensajes de conciencia social, cantados en inglés y spanglish, cuentan historias de una comunidad que está buscando amor y luchando por la justicia en la jungla de concreto del Este de Los Angeles. Los instrumentos que usa la agrupación, incluyen guitarras jarana y requinto, una mandíbula de burro y una tarima, una plataforma de madera para bailar.

La nominada al Grammy Latino, Flor de Toloache, hizo historia en la ciudad de Nueva York por ser la primera y única agrupación de Mariachis formada por mujeres. Fundado en 2008, el grupo está dirigido por las cantantes Mireya I. Ramos (fundador) y Shae Fiol (miembro original). Los miembros provienen de lugares asombrosamente diversos, incluido México, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, Australia, Colombia, Alemania, Italia y Estados Unidos.

El resultado de este bouquet cultural es una versión vanguardista, versátil y fresca de la música tradicional mexicana. Ellas se unen como lo haría una banda de hermanas, con una gracia y una belleza vibrante que arroja un hechizo sobre sus audiencias no muy diferentes de la legendaria flor de Toloache que todavía se usa en México como poción de amor. Mientras trabajan para preservar tradiciones centenarias del mariachi, su música fusiona sonidos modernos y tradicionales llevando a otro nivel este género y acercando la música de mariachi a nuevas audiencias.

Día: Marzo 10

Lugar: Samueli Theater

Informacón: (714) 556-2787