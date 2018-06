Conoce lo mejor de Ford EcoSport la SUV que te permite ir en pequeño para viajar en grande con alto rendimiento y versatilidad en el mundo de hoy.

Cuando me dijeron, “ese Ford sport es para ti” no lo podía creer, mis necesidades de movilidad en la gran ciudad son demasiadas para pensar que un solo vehículo las cubriera todas, yo no encontraba el transporte adecuado para cubrir todos mis eventos, tome prestado en auto de mi amigo, mi hermana, mi papa y hasta el clásico del abuelo, pero nada, así que decidí tomar la palabra y aceptar la invitación de Ford para el test de manejo del Ford EcoSport.

La primera impresión es la que cuenta, me habían comentado, pero no sabía que hasta en los más mínimos detalles Ford había pensado, Ford EcoSport es un carro moderno y compacto, pero con gran capacidad, la puerta trasera abre de forma horizontal y permite el uso de espacio máximo, por supuesto con gran facilidad para transportar tu equipo de producción a cada evento. El interior es dinámico y moderno con acabados en tonos brillantes que remarcan el lujoso espacio, dando un toque distintivo al manejar. Aun no estaba muy convencido, por mi mente pasaba todo el trabajo que tenía que hacer y mi necesidad de conectarme con el mundo.

Llegaron mis compañeros de viaje y nuestra guía por esta gran aventura con Ford EcoSport, la tecnología que nos permitía conectarnos al GPS, el cual compartía la misma pantalla de ocho pulgadas con touch screen tecnología, que enfocaba una cámara trasera, la cual permitía retroceder con mucha mayor seguridad, sin duda una adaptación de gran importancia para el conductor de hoy. Nuestro primer stop en la ciudad angelina, el lugar más feliz “Happy Place”, por supuesto habría que compartir todas las imágenes i video clips de esta gran aventura, ¿pero en donde pararíamos para encontrar señal de WiFi?

¡La gran sorpresa! Ford EcoSport cuenta con disponibilidad de conexión inalámbrica para internet en todo momento y de lado a lado de la nación, puedes imaginar un viaje fuera del estado y permanecer conectado con tu mundo, amigos y familiares con un simple Click, sin duda alguna estábamos más que cautivados con la tecnología de un vehículo que había demostrado funcionalidad y carácter.

Había que continuar el viaje para disfrutar de la comodidad de EcoSpor que realmente hace honor a su lema “Go Small and Live Big” ya que el viaje dentro de la gran ciudad fue realmente placentero así que teníamos energía suficiente para visitar el Petersen Automotive Museum, ¡no podría imaginar una piñata de tamaño y forma de un automóvil!, tan poco imaginaba la gran cantidad de autos y motocicletas famosas en este lugar, el batimovil, Christine (The la movie the Stephen King) y muchos más.

La pregunta, ¿Por qué cambiar a Ford EcoSport? ¿Su versatilidad en consumo de combustible?, ¿la facilidad de manejo?, ¿la conectividad entre tú y el mundo a cualquier hora y en todo momento?, ¿su doble fila de asientos traseros plegables en caso de ocupar mar espacio trasero?, ¿o simplemente por su imagen juvenil, moderna, sofisticada y profesional que ha cautivado más de una generación?

Sin duda alguna muchas emociones de donde elegir, pero lo más genial fue disfrutar el manejo después de un largo día y comprobar que el sistema de sonido de Ford EcoSport te pone en buen mood, se adapta a la luz ambiente y con Premium calidad de audio es como llevar to propio concierto a casa, disfrutando de la mejor fidelidad. ¡Pensándolo bien sip, Ford EcoSpor es para mí!