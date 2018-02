Color folclor y cultura invaden el auditorio de Santa Ana high School en una noche sin igual, cargada de tradición música e increíbles vestuarios típicos de la cultura tradicional mexiquense en torno al Grupo Folklórico “Relámpago Del Cielo”.

La presentación dio inicio al filo de las 7:15 de la noche el día sábado tres de febrero dentro de las instalaciones de la histórica institución Santa Ana High School, en el auditorio Bill Medley, al comenzar la presentación se recordó con gran cariño a uno de los pilares y grandes exponentes del grupo “Alfonso Vega Rossano” que fungirá un papel importante dentro de la organización y su colaboración al influenciar un gran número de jóvenes estudiantes en el arte folclórico educativo.

La gran misión, de acuerdo a las palabras de la Directora artística del programa, Marlene Peña Marin, pretende ser un vínculo educativo y cultural para la comunidad, brindando el apoyo para el desarrollo y presentación de artes culturales, estudiando el folclor popular y tradiciones de la cultura mexicana y sus variaciones en los diferentes estados de la república, logrando representaciones únicas que han llevado a sus estudiantes a presentarse internacionalmente en escenarios que difunden el arte cultural, la historia y cultura tradicional mexicana.

Con tiempo suficiente y el equipo de Miniondas, llegamos a la entrada del auditorio en donde se agotado en su totalidad los boletos de entrada y numerosos grupos de visitantes desfilaban en busca de sus respectivos asientos para disfrutar del Grupo Folklórico “Relámpago Del Cielo”, la tan esperada presentación dio inicio con la tradicional Danza del Venado, un despliegue de saltos y movimientos impactantes cautivaron a la audiencia mientras los danzantes resplandecía, luciendo esplendidos trajes y continuando con las danzas, “El Tololoche Chicoteado, La Bota y El Huarachazo” tradicionales del estado de Sonora.

Del estado de Durango se presentó “Así Se Baila En Mi Rancho, Vámonos A La Aduana y La Raspa” en donde un grupo de niños causaron sensación al representar con orgullo dichos bailables que se ganaron el aplauso del público presente que coreaba y seguía el desarrollo del show con las palmas al compás de la música. Continuando con “Rosita Campeona y Zapateados” del Estado de Tabasco, “Mujeres Que Se Pintan” del Estado de Yucatán, “La Presumida, La Petenera, Las Panaderas, La Banda Coyuteca, La Florecita, el Colas y La Morena” de las regiones Huasteca, Coyutla y la región Sotavento del Estado de Veracruz, en donde tomamos un intermedio de 15 minutos para disfrutar de pan tradicional y el chocolatito que se vendía en la entrada donde los visitantes admiraban la exposición fotográfica que montara la institución.

A nuestro regreso a la sala disfrutamos de la presentación Nayarita con “El Cuadro De Danza Huichol, El Gallito y El Buey” seguido por Colima y “El Jarabe Colimote”, Finalizando con la presentación artística e inigualable del Estado Jalisciense y las extraordinarias danzas “La Vaquilla, Los Machetes, El Carretero, La Madrugada, El Llano Grande, El Chihualteco y El Pajarerito”, danzas reconocidas alrededor del mundo y que forman patrimonio cultural con orgullo meramente mexicano.

El Grupo Folklórico “Relámpago Del Cielo” abre sus puertas cuarenta y dos años atrás y ha sido influencia cultural comunitaria, para obtener más información de eventos y contacto para su programa de becas, www.rdcgf.org.

About Relámpago del Cielo

Classes: Relámpago classes are structured to teach the traditional dances and incorporate the customs, origin, history and values of the Mexican culture. Instruction in these areas, provide opportunities to strengthen our students’ sense of cultural pride by developing a stronger sense of culture and confidence. We believe this is an important and positive influence in our youth. Classes range in levels from beginning to advanced and range in age from 4 years old to adult. Each class is carefully planned with that particular student group in mind. Classroom enrollment is currently over 240 students and increasing yearly.

Scholarships: Relámpago strives to provide authentic Mexican Folk dancing classes to any interested child, young adult or adult regardless of ability to pay. We offer annual scholarships to qualifying families.

Involvement and Performances: Our Performing Company and students have participated in many educational, cultural, business and community events throughout southern California, Nevada and Mexico. They have performed in many fairs and parades, including Black History Month Parade and “Fiestas Patrias” Celebrations. They have also participated in Santa Ana’s annual KinderCaminata events as well as performed in school presentations and church functions for communities of different ethnic backgrounds and cultures. We are proud to have been featured in many prestigious venues including the Segerstrom Center for the Arts, the Hollywood Bowl, the Dorothy Chandler Pavilion and performed at the Disneyland Resort, to name a few.

Conferences: Each year, Relámpago sends several teachers and student representatives of varying ages and dance levels to regional conferences conducted by the Asociación Nacional de Grupos Folklóricos (National Association of Folkloric Groups – ANGF). These conferences are held in various cities throughout the United States and México. Students, ages 9 and up, participate in intensive workshops conducted over a six day period. Classes are taught by master teachers from the different states and regions of México who are experts in the field. Over 500 participants from all over the United States attend this conference each year.

Teaching Seminars: Relámpago produces an annual summer intensive instructor workshop, “Mas allá de los pasos” held in Mexico City or at a venue within the United States.

This workshop is unique in that it is designed to provide the participant with successful teaching techniques and material to use when teaching both children and adults. For past several summers, Relámpago has brought a master instructor to the United States to extend this unique opportunity to all of its teachers. Not only did the teachers benefit from this partnership, but all interested students were given the opportunity to participate in an intensive workshop given by this master instructor. We continue to search for growth opportunities for our students.