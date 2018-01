El día de San Valentín está a la vuelta de la esquina. ¡Hemos reunido los mejores regalos para facilitarle las guías de regalos este año!

MINNIE ROSE: No conozco a nadie que alguna vez haya dicho que no a Cashmere. Minnie Rose tiene las zapatillas más lujosas, suéteres, bufandas, guantes, chales y más en el juego. Manteniendo las cosas cálidas y acogedoras, MR utiliza los mejores materiales y la mejor artesanía para crear piezas elegantes a precios asequibles. www.minnierose.com

JOYAS DE DELICACIES:

Amas la comida Amas las joyas. Amas a tu Valentín. Añada todo, y se queda con: “¡A su Valentín LE ENCANTARÁ la joyería inspirada en alimentos!”. Delicacies Jewelry es una línea de bisutería para amantes de la cocina elaborada por gourmets con un toque caritativo. Las piezas únicas de Delicacies le permiten al usuario exhibir su ingrediente distintivo, ya sea a través de un brazalete de cuero y plata esterlina o un colgante de pavé de diamantes. Realmente hay algo para todos en esta línea. https://delicaciesjewelry.com/

AGABHUMI:

En caso de que se haya perdido el memo, ahora es más importante que NUNCA empoderar a las mujeres en su vida. Recuérdele a su mejor amiga cuánto la ama y atesora con amuletos (¡y otras piezas fabulosas!) De Agabhumi. La cofundadora Regina Kirshbaum creó esta colección para recordarnos nuestro poder interno. Despiértate y dite: “¡YO SOY la Tormenta!”, Luego ponte estos amuletos Agabhumi para recordarte todo el día. https://agabhumi.com/

FARMBOX DIRECT:

Dale a tu SO el mejor regalo de todos: ¡TIEMPO Y CONVENIENCIA! Sano, delicioso y eficiente en el tiempo: FarmBox direct envía productos frescos y deliciosos directamente a su puerta. Consejo profesional: no hacer cola durante 2 horas en Whole Foods los domingos por la mañana te da tiempo de abrazo prolongado. De nada. www.farmboxdirect.com