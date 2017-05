Un evento en vivo con la mejor calidad y fidelidad en sonido filarmónico, una gran aventura familiar que no puedes dejar pasar, visita el Segerstrom Center For The Arts y descubre la magia echa concierto www.scfta.org

May 12, 2017 – May 13, 2017

Revive la magia de Harry Potter y la Cámara de los Secretos en alta definición en una pantalla gigante mientras escucha la Sinfónica del Pacífico realizar la inolvidable puntuación de John Williams en Segerstrom Hall. Los coches vuelan, los árboles se pelean y un misterioso elfo doméstico viene a advertir a Harry Potter al comienzo de su segundo año en Hogwarts. Aventura y peligro esperan cuando la sangrienta escritura en una pared anuncia: La Cámara de los Secretos se ha abierto. Harry, Ron y Hermione requerirán todas sus habilidades mágicas y valor para salvar a Hogwarts.

