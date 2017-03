La nueva tradición está aquí y los sabores nunca serán iguales con la combinación “Hot Ruby” si aún no la has probado, te lo recomendamos ya que podrás encontrar una gran variedad de usos dentro de tus recetas especiales, sorprende a tus invitados con un toque de sabor en esas bebidas que han hecho las reuniones entre familiares y amigos un evento para celebrar!

Agregue un poco de entusiasmo a su brunch de primavera con un delicioso y refrescante vaso de la mejor sidra de Hot Ruby. Hecho con una mezcla de arándano y cítricos, creando un sabor único, Bubbly Ruby será un éxito de cualquier grupo.

Hot Ruby es una sidra versátil no alcohólica que se puede mezclar en una variedad de bebidas. ¡Añada una rociada de su licor preferido o una cerveza de jengibre burbujeante y cree un refresco delicioso de la primavera para el brunch de Pascua! Hot Ruby complementa perfectamente cualquier día especial.

Ruby caliente está seguro de condimentar su brunch de Pascua y cualquier ocasión:

· La bebida lista para beber se puede servir en innumerables combinaciones, con y sin alcohol añadido

· Perfecto para TODAS las edades como una deliciosa opción sin alcohol

· Dulce sabor de los arándanos se combina con la piña, jugos de cítricos y deliciosas especias aromáticas como la canela y el clavo de olor

· Todo natural sin colorantes ni conservantes artificiales

Hecho a mano de una receta familiar única, Hot Ruby utiliza los mismos pasos e ingredientes que Ruby Faye hizo hace 45 años para garantizar la calidad y el sabor.

¡Haga una nueva tradición familiar esta primavera con Hot Ruby y celebre la Pascua en un estilo refrescante!

Para obtener más información, visite su sitio web en www.drinkhotruby.com o contacto mackenzie@chicexecs.com.

Sígales en Facebook en: https://www.facebook.com/hotruby



Welcome a new tradition into your home. Hot Ruby is the perfect addition to your mug on a cozy evening. Unlike typical cider, our family recipe marries cranberry and citrus juices with an exquisite blend of spices. Add your favorite spirits for a special treat! Our family is certain you will find comfort in every heated or iced cup of Hot Ruby, time and time again.