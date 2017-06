La actriz Angélica Celaya finalmente llega a la pantalla como Jenni Rivera

La esperada serie biográfica de la desaparecida cantante estrena este lunes 27 de junio.

MIAMI, FLORIDA. 27 de junio 2017.— La espera terminó y esta noche se estrena Mariposa de Barrio, la serie protagonizada por la actriz Angélica Celaya. Luego de casi cinco meses de grabación, podrás revivir la controversial vida e historia de la desaparecida cantante a través de Telemundo.

Celaya, que recientemente reveló que espera su primer bebé, interpreta a Jenni durante su etapa más exitosa y controversial, hasta el último día de su existencia.

“Todos los cambios que he hecho los he hecho con mucho respeto y con mucho amor para la memoria y la familia de Jenni Rivera”, dijo Celaya. “Si tuviera la oportunidad de decirle algo a Jenni Rivera en este momento le diría: Gracias, gracias por haber existido. Yo todos los días agradezco por su existencia, porque sin ella no me hubiera tocado vivir este hermoso proceso de Mariposa de Barrio. Gracias por tener los ovarios de la vida que también los he aprendido a tener. Gracias por su música y su perseverancia y por demostrarnos que las mujeres también podemos llegar bien alto”.