El recién formado Consejo Asesor de Educación del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) presentó en Nueva York la nueva Guía Educativa: “Elige, Aprende y Supérate”. El evento de lanzamiento contó con la participación del Dr. Benito Mirón López, Director General de Relaciones Internacionales (DGRI) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Jan Corea, CEO California Association for Bilingual Education CABE (por sus siglas en inglés), Jesús Pérez, Director del Center for Academic and Student Success del Brooklyn College de CUNY y el Embajador Juan Carlos Mendoza, Director del IME de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). En el evento también estuvo presente el Cónsul General de México en Nueva York Diego Gómez Pickering, como testigo de honor.

En la Guía Educativa podrás encontrar información sobre las oportunidades que existen en la materia, sin importar tu situación migratoria. También ofrece opciones para terminar, continuar y/o enriquecer tus estudios a distancia, e incluye información sobre materiales educativos, becas, revalidaciones de estudios, opciones digitales, cursos y carreras técnicas; desde el nivel básico hasta medio superior y superior.

Si deseas iniciar, continuar o finalizar tu formación académica, la guía te ofrece alternativas si radicas en Estados Unidos o si regresas a México, con información sobre revalidación de estudios, Ventanillas de Orientación Educativa (VOE), plataformas de educación en línea, foros de educación binacional, opciones de ayuda financiera, certificación de conocimientos y cursos en línea, entre otros.

La Guía estará disponible en todos los Consulados de México en Estados Unidos en formato impreso, y también puedes descargar la versión electrónica en este vínculo: https://bit.ly/2un2M8z