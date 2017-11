Anoche inició la etapa de batallas en La Voz… México, en la cual 12 participantes salvaron su lugar en la competencia, tres más avanzaron, pues fueron robados por otros coaches; en tanto que 7 perdieron su batalla y dejaron el programa; una más no quiso presentarse y declaró vencedora a su contrincante.

El equipo de Yuri abrió la noche de batallas y los primeros en subir al ring fueron, Bubba (62 años, Ciudad de México) y Andrea (31 años, Ciudad de México), juntos interpretaron It´s a man´s man´s man´s world; el vencedor fue Bubba, sin embargo, Andrea no abandonó la competencia pues Maluma decidió robársela.

Hasta que me olvides fue el tema con el que Alex (25 años, Baja California) y Héctor (34 años, Veracruz), del equipo Maluma, se jugaron su lugar en este concurso y el que resultó triunfador fue Alex.

Carlos Vives enfrentó musicalmente a Thalía (28 años, Ciudad de México) con los hermanos Jimmy y Max Saravia (34/40 años, Guatemala) y el tema seleccionado fue No soy una de esas; los tres dejaron su mejor esfuerzo, pero la calificación más alta fue para Thalía.

Mike Sierra (39 años, Ciudad de México) y Juan Carlos Cano (35 años, Chihuahua) pelearon por su lugar en esta competencia y el tema que interpretaron a dueto fue Born to be wild, del cual Juan Carlos resultó ganador.

Lazcano Malo (47 años, Tamaulipas) y Paty Power (27 años, Sinaloa) dejaron su corazón el escenario de La Voz… México con su interpretación de Muriendo lento. Maluma se quedó con Paty Power, y enseguida ambos sellaron el momento con un beso; finalmente, Lazcano no dejó la competencia, pues Yuri lo sumó a su equipo.

Vive fue el tema que Yuri eligió para que Diego Medel (28 años, Ciudad de México) y Julio Adame (26 años, Baja California) se enfrentaran arriba del escenario, pero más allá de la competencia, esta participación tocó el corazón de los coaches y dejó sin habla y con lágrimas a Laura Pausini, Carlos Vives y Yuri. El triunfador fue Julio.

Johan (27 años, Sonora) y Valeria (18 años, Coahuila) hicieron suyo el tema Felices los 4 y sorprendieron a Maluma con esta versión bossa nova de su tema. Laura Pausini se quedó con Johan.

Carlos Vives eligió Falsas esperanzas para que Fer Irigoyen (34 años, Querétaro) e Ingrid (31 años, Quintana Roo) pusieran su mejor esfuerzo en el ring, del cual Ingrid salió vencedora, pero Fer no se despidió, pues Yuri lo incorporó a su equipo.

Hugo Márquez (22 años, Baja California) se enfrentó arriba del ring con el dueto formado por Tyron y Sebastián (22 y 16 años, Ciudad de México), juntos hicieron suyo el tema Ay mi Dios, del cual su coach Maluma seleccionó a Hugo.

Feeling good fue el tema con el que Micol Esposito (21 años, Argentina) ganó su lugar en esta batalla musical, y aunque Laura Pausini lamentó mucho dejar en el camino a Sarilú (18 años, Coahuila), tuvo que aceptar que abandonara la competencia, pues ninguno de los otros coaches la robó.

La siguiente batalla no se realizó, pues Alexa (47 años, Nuevo León) tomó una decisión inesperada, no quiso cantar y cedió su lugar a María Elisa (22 años, Sonora); su coach Carlos Vives no tuvo mucho más qué agregar y aceptó este hecho inédito e inesperado para el programa, que dejó desconcertados a todos los coaches.

Finalmente, la última batalla de la noche fue protagonizada por Mayela (42 años, Guanajuato) y Leslie (15 años, Estado de México), una mezcla de juventud y experiencia, juntas interpretaron Without you y la decisión de Yuri, su coach, quedó en suspenso, pues hasta el próximo domingo decidirá quién de las dos dejará la competencia.

Así concluyó la primera ronda de batallas, los equipos se han reducido, pero al mismo tiempo, los coaches han incorporado talentos de otros grupos a sus filas. La segunda y última parte de esta etapa se transmitirá el próximo domingo a las 8:30 de la noche por las estrellas.