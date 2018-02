Los Angeles – Investigadores del Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) realizaron un operativo en el condado de Los Angeles el 22 de febrero de 2018, dirigido contra el desmantelamiento clandestino de vehículos. Los investigadores del DMV se enfocaron en 40 ubicaciones en Sun Valley y Pacoima y emitieron 29 infracciones por desmantelar vehículos sin licencia, por hacer reparaciones sin licencia, o por vender vehículos no registrados al vendedor sin contar con el permiso para vender vehículos y otras irregularidades.

Los investigadores han emitido 160 infracciones relacionadas al desmantelamiento de vehículos sin licencia desde el 2017. Además, el departamento ha recibido por internet aproximadamente 100 denuncias sobre actividades ilegales de desmantelamiento.

“Es contra la ley que alguien se dedique a desmantelar vehículos sin tener un negocio establecido, que no cumple con ciertos requisitos y no tiene una licencia o permiso temporal emitido por el Departamento de Vehículos Motorizados”, dijo el Jefe de Investigaciones del DMV Frank Alvarez. “Queremos que los desmanteladores clandestinos de vehículos sepan que el DMV tiene un equipo de agentes del orden (Vehicle Dismantler Industry Strike Team), que continuamente identifica, infracciona y clausura sitios de desmantelamiento clandestino en todo el estado”, dijo Alvarez.

Durante el operativo en Sun Valley y Pacoima, los equipos de investigadores se enfocaron en verificar si los negocios cumplían con las leyes y reglamentos estatales, así como las leyes ambientales. Además, los investigadores realizaron inspecciones de los números de serie de los vehículos (Vehicle Identification Number) y examinaron los números de los motores y las matrículas para recuperar vehículos o componentes y partes robadas.

Aquellos que desmantelan automóviles clandestinamente operan en la economía informal, ignoran las leyes ambientales, no cuentan con seguro, ni cumplen con los requisitos de seguridad en el lugar de trabajo y evitan pagar impuestos. Por ejemplo, los líquidos del vehículo pueden contaminar el agua subterránea y las piezas defectuosas se pueden vender a personas desprevenidas creando un peligro a la seguridad pública.

En caso de sospechar el desmantelamiento clandestino de vehículos, el público puede reportar dicha actividad ilícita a la División de Investigaciones del DMV a través de un formulario por internet.

El DMV lanzó una campaña al nivel estatal para informar al público sobre los riesgos de salud y seguridad que resultan por el desmantelamiento de vehículos sin licencia. Conozca más sobre los esfuerzos del departamento para combatir el desmantelamiento clandestino de vehículos a través del portal de internet del DMV.

Antecedentes:

El Gobernador Edmund G. Brown, Jr. aprobó el proyecto de ley AB 1858, la cual requiere que el DMV colabore con representantes del Departamento de Administración de Impuestos y Pagos (California Department of Tax and Fee Administration), la Agencia de Protección Ambiental de California (CalEPA), el Departamento de Control de Substancias Tóxicas (DTSC), la Junta Estatal de Control de Recursos de Agua (State Water Resources Control Board, SWRCB), el Departamento de Recursos, Reciclaje y Recuperación (Department of Resources Recycling and Recovery, CalRecycle), el Consejo de Recursos del Aire de California (CARB), para investigar actividades ilegales del desmantelamiento no autorizado ni regulado de vehículos, posible evasión de impuestos y daños ambientales causados por dichas actividades.

Operativos para combatir el desmantelamiento clandestino de vehículos:

El 15 de febrero de 2018, los investigadores del DMV respondieron a una queja de desmantelamiento clandestino de vehículos en Santa María y realizaron inspecciones en varios negocios. Aproximadamente 15 negocios fueron inspeccionados. El DMV emitió 8 infracciones. El 7 de febrero de 2018, los investigadores del DMV realizaron un operativo en la ciudad de La Puente. El DMV emitió siete infracciones y 29 vehículos fueron confiscados. El 23 de enero de 2018, los investigadores del DMV realizaron un operativo en Fresno. Un total de 11 negocios fueron inspeccionados. El DMV emitió siete infracciones. El 23 de enero de 2018, los investigadores del DMV realizaron un operativo en el área de Otay Mesa (condado de San Diego). Los investigadores inspeccionaron 52 negocios y emitieron 23 infracciones. El DMV colaboró con la división de materiales peligrosos del condado de San Diego (San Diego Environmental Health, Hazardous Materials Division) y un representante del Junta Estatal de Control de Recursos de Agua (State Water Resources Control Board). El 29 de noviembre de 2017, el DMV tomó parte en un operativo con las autoridades de la ciudad de Pomona, enfocadas en investigar violaciones a leyes ambientales (Pomona Environmental Joint Task Force). El equipo de investigadores del DMV especializado en combatir este tipo de violaciones realizo inspecciones comerciales en Pomona. Los investigadores inspeccionaron aproximadamente 22 ubicaciones y emitieron 11 infracciones de delitos menores por el desmantelamiento de vehículos sin autorización, instalaciones de reparaciones de autos sin licencia y otras infracciones relacionadas. El 26 de octubre de 2017, los investigadores del DMV se enfocaron en 36 ubicaciones en el área de Wilmington (condado de Los Angeles) y emitieron 28 infracciones a individuos que se dedican a desmantelar vehículos sin contar con los permisos y la licencia necesaria para hacerlo o por otras ofensas relacionadas. El DMV también contó con la asistencia de dos investigadores del Consejo de Recursos del Aire de California (CARB), quienes inspeccionaron dichos lugares por posibles violaciones a las leyes ambientales del estado. Durante un operativo en el área de San Luis Obispo el 6 y 7 de septiembre de 2017, los investigadores del DMV infraccionaron a 14 individuos por desmantelar ilegalmente vehículos, y DTSC encontró siete de dichos lugares en violación de leyes ambientales del estado. El 26 de julio de 2017 los investigadores del DMV realizaron un operativo para combatir el desmantelamiento clandestino de vehículos en la ciudad de Turlock. El DMV entregó tres infracciones. El 19 de julio de 2017, los investigadores del DMV realizaron un operativo para combatir el desmantelamiento clandestino de vehículos en la ciudad de Novato. El DMV entregó dos infracciones. El 7 de julio de 2017, los investigadores del DMV realizaron un operativo para combatir el desmantelamiento clandestino de vehículos en un área conocida como Alameda Corridor, ubicada en el condado de Los Angeles. Los investigadores entregaron 15 infracciones y confiscaron ocho vehículos.

Nota: El DMV ha emitido 13 infracciones fuera de estos operativos.