La Actriz, Productora y Escritora Ivana de Maria Tendrá Uno De Los Personajes Principales En La Esperada Serie De Univision La Bella y Las Bestias Y Forma Parte Del Elenco De La Película En Inglés The Best People

Los Ángeles, CA. – La actriz, productora y escritora mexicana, Ivana de María, conocida también como Ivana Moreno-Valle Diez-Barroso, es uno de los nuevos talentos jóvenes del cine y la televisión abriéndose camino en México y Estados Unidos, frente y detrás de cámaras. Ivana tiene diversos proyectos en puerta, el más cercano un papel de antagonista en la muy esperada serie de Univision, La Bella y Las Bestias que saldrá al aire el próximo 12 de Junio a las 9/8C y se planea estrenar en la cadena Televisa en México poco tiempo después.

La Bella y Las Bestias, serie protagonizada por Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides, es una coproducción de W Studios y Lemon Films y cuenta una historia de venganza por parte de la protagonista, quien años después del asesinato de su familia decide tomar justicia por sus propias manos. Ivana interpreta el papel de ‘Marcia’ la hija de un hombre poderoso que rápidamente se vuelve una de las más temibles enemigas de ‘Isabela’ (Esmeralda Pimentel).

“Estoy muy emocionada de ser parte de este gran proyecto en donde nació MARCIA VEGA, un personaje que me hizo crecer mucho como persona y como actriz. Además de compartir pantalla con estos grandes actores que admiro mucho, formé amistades muy bonitas. Fue una producción muy divertida, llena de acción, pasión y talento!”, dice Ivana.

En cine, Ivana se puede ver en la comedia romántica en inglés The Best People junto a los emergentes actores Claire Donald (Parker’s Anchor), Johnny Cannizzaro (Jersey Boys), Anna Evelyn (Cassandra French’s Finishing School) y Arthur Napiontek (Pineapple Express). La película, que fue recientemente comprada para su distribución por Shoreline Entertainment, se presenta actualmente en Estados Unidos en distintos festivales de cine y ha sido ya selección oficial de Cinequest, Dances with Films, Worldfest Houston (Ganadora de un Gold Remi Award), Phoenix Film Festival y se presentó en el Festival Intl. de Cine de Guadalajara en México.

Ivana de María crea, produce y actúa en diversos proyectos y tiene presencia en Estados Unidos y México. El año pasado filmó un largometraje en la Ciudad de México titulado La Visita bajo su compañía de producción Marías Films. Ivana protagoniza esta película junto a los mexicanos Mariano Palacios (El color de la pasión) y Adriana Llabrés (Qué pena tu vida). Y a fines de este año producirá en Estados Unidos la película en inglés Girl Named Sue que protagonizará la actriz Lily Rabe (American Horror Story).

Este gran talento mexicano tiene además varios proyectos en desarrollo, uno de ellos es un proyecto que junto con la periodista Giselle Fernández, ganadora de un Emmy, está creando y produciendo y se basa en la historia de vida de la famosa periodista italiana Oriana Fallaci. A la par, escribe y produce junto con el actor mexicano Arap Bethke, el largometraje Terapia de Pareja, que se planea grabar en México y en la cual ambos actuarán.

Ivana está en constante creación y es por esto que sus proyectos, aunque se enfocan en el cine y la televisión, no se limitan a estos medios. Su pasión por contar historias la llevó en una misión de varios años para crear una aplicación online, un app, que estará disponible en Agosto de este año bajo el nombre STORYPLACE. Este app permitirá a cualquier persona en cualquier parte del mundo, contar sus historias con la idea de incentivar la creatividad de cada individuo y crear una red global de historias en donde se compartan sus experiencias, pensamientos y deseos.

Ivana de María nació en San Diego pero fue criada en México. Como actriz, Ivana también ha tenido participaciones en las series de televisión Sr. Ávila (HBO Latinoamérica), Descontrol (Univision) y La Piloto (Univision/Televisa). Como escritora y productora, Ivana se siente atraída por contar historias de mujeres y en su vida personal esa atracción trasciende a su trabajo benéfico. En México trabaja con niñas huérfanas de la Casa Hogar Graciela Zubirán y es cofundadora de Dalia Empower. En Estados Unidos Ivana es miembro de Visionary Women y miembro de la junta directiva de Qualitas of Life que ofrece educación básica financiera a inmigrantes hispanos.