PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN SOBRE “URBANISMO LATINO” DE JAMES ROJAS FUNDADOR DEL FORO URBANO LATINO

INTERACTIVE PLACE-IT WORKSHOP

GRAND CENTRAL ART CENTER

125 N. BROADWAY

SANTA ANA, CA 92701

Presented by Media Arts Santa Ana (MASA) in Association with The Golden City Coalition

JAMES ROJAS presento un taller que pretende dar a conocer las consecuencias sociales dentro del concepto de urbanismo latino, comenzando con la presentación fotográfica de lugares que han sufrido la transformación lógica de una sociedad que crese constante mente y que desarrolla una forma de existencia con forme a sus necesidades interpretando en su modo de vida los conceptos socioculturales de sus lugares de origen, implementándolos en una nueva forma de arquitectura urbana, la cual no solo proyecta una tendencia folclórica, pero implica una transformación dentro del entorno social y el comportamiento urbano, “entender este concepto nos puede llevar a una mejor forma de planeamiento de acuerdo a las necesidades individuales de cada comunidad” agrego rojas. al llevar a cabo un taller con la utilización de objetos en miniatura, los cual permiten edificar estructuras sociales y planeamiento urbanos para explicar las necesidades de la comunidad en una forma visible que permite explicar los conceptos que se aplican a los diseños de los participantes.



James rojas Bio;

James Rojas es un urbanista, activista de la comunidad y artista. Él ha desarrollado un innovador método de participación pública y visión comunitaria que utiliza la creación de arte como su medio. A través de este método ha involucrado a miles de personas, facilitando más de cuatrocientos talleres y construyendo más de cincuenta modelos interactivos alrededor del mundo, desde las calles de Nueva York y San Francisco hasta México, Canadá, Europa y América del Sur. Ha colaborado con municipios, organizaciones sin fines de lucro, grupos comunitarios, instituciones educativas y museos, para involucrar, educar y capacitar al público en materia de transporte, vivienda, espacios abiertos y temas de salud.

Rojas es también uno de los pocos planificadores urbanos reconocidos a nivel nacional para examinar las influencias culturales latinas de los Estados Unidos en el diseño urbano y la sostenibilidad. Ha escrito y ha dado conferencias sobre cómo la cultura y la inmigración están transformando el patio delantero americano y el paisaje. Él es el fundador del Foro Urbano Latino, un grupo de defensa dedicado a aumentar la concientización sobre los problemas de planificación y diseño que enfrentan los latinos de bajos ingresos.

Rojas ha impartido conferencias y facilitado talleres en el MIT, Berkeley, Harvard, Cornell y numerosos otros colegios y universidades. Su trabajo de instalación se ha mostrado en el Museo de Arte Contemporáneo de Los, en el Instituto de Arte Contemporáneo de Boston, en la Bienal de Venecia, en el Exploratorium, en el Centro de Artes Yerba Buena, en el Museo del Arte del Bronx y en el Getty. Su investigación ha aparecido en el New York Times, en Los Angeles Times, Dwell, Places, y en numerosos libros.

jamestrojas@gmail.com

JBarona/Miniondas