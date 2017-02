Golden Boy Promotions presentara dentro del evento principal en el Fantasy Springs Casino la batalla esperada, dentro de la propuesta de peso medio, JASON “EL ANIMAL” QUIGLEY contra GLEN “JERSEY BOY” TAPIA, disputando la vacante a campeón peso medio de NABF.

Desde la ciudad de Indio California, ESPN2 and ESPN Deportes presentara para el público amante del Boxeo profesional, la pelea tan esperada dentro del Fantasy Springs Resort Casino. El contrincante Jasón “El Animal” Quigley (12-0, 10 Kos) continua creciendo vertiginosamente en la trayectoria de peso medio en busca del campeonato al enfrentar al favorito, Glen “Jersey Boy” Tapia (23-3, 15 KOs), con destino a ocupar el título vacante de la NABF dentro de la categoría de peso medio, las expectativas atraen a espectadores que están seguros de disfrutar del encuentro que marcara el ritmo de los futuros encuentros en busca del campeonato.

Golden Boy Promotions es la primera compañía a nivel nacional impulsada por el latino, diez veces campeón mundial, Oscar De La Hoya, una empresa establecida en el 2002 y que dentro de sus quince años de existencia a traído al público internacional los mejores encuentros deportivos dentro de la categoría de Box, Golden Boy Promotions opera desde su centro en la gran ciudad de Los Ángeles California y ha logrado ubicarse en uno de las más productivas y reconocidas empresas hispanas internacionales cumpliendo cumple los sueños de deportistas hispanos, nacionales y extranjeros.

La pelea será programada en vivo por ESPN, una compañía multinacional que presenta deportes de entretenimiento en sus redes multimedia, reconocida mundialmente y que ha logrado un espacio muy especial dentro de los hogares hispanos.

TOP-FLIGHT PROSPECTS, FORMER WORLD CHAMPIONS AND OLYMPIC MEDALISTS TO APPEAR ON INAUGURAL EDITION OF GOLDEN BOY BOXING ON ESPN LIVE AT FANTASY SPRINGS RESORT CASINO ON MARCH 23RD

PREMIERE MIDDLEWEIGHT PROSPECT JASON “EL ANIMAL” QUIGLEY TAKING MAJOR STEP UP AGAINST GLEN “JERSEY BOY” TAPIA IN THE MAIN EVENT FOR THE VACANT NABF MIDDLEWEIGHT CHAMPIONSHIP

FORMER WORLD CHAMPION RANDY “EL MATADOR” CABALLERO RETURNS TO ACTION AND OLYMPIC BRONZE MEDALIST MARLEN ESPARZA MAKES PROFESSIONAL DEBUT

Tickets on sale now!