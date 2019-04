La joven puertorriqueña de 18 años ganó el gran premio de $100.000 dólares y un contrato para la grabación de un sencillo con Universal Music Group

Los Coaches Luis Fonsi, Alejandra Guzmán, Carlos Vives y Wisin, cerraron la primera temporada de la competencia de canto en una espectacular noche que contó con las superestrellas Ozuna, Reik, Sebastián Yatra y Yandel, junto a los conductores Jacqueline Bracamontes y Jorge Bernal

MIAMI – 22 de abril del 2019 – La joven puertorriqueña del Team Fonsi, Jeidimar Rijos, se coronó anoche como la ganadora de “La Voz”, la primera versión en español en los Estados Unidos del exitoso programa de NBC, “The Voice”, luego que los conductores Jacqueline Bracamontes y Jorge Bernal dieran a conocer el resultado del voto de la audiencia en la gran final. La talentosa joven de 18 años, quien cautivó al público con su increíble presentación de Preciosa de Marc Anthony durante la semifinal, recibió el codiciado trofeo, además de $100.000 dólares y un contrato para la grabación de un sencillo con Universal Music Group. Los Coaches culminaron las 13 semanas de competencia en un espectáculo donde el Coach ganador Luis Fonsi se unió a Ozuna para el estreno mundial de Imposible, Alejandra Guzmán cantó Hacer el amor con otro, Carlos Vives y su compatriota Sebastián Yatra cantaron a dueto Robarte un beso, y Wisin junto a Yandel y Reik aprovecharon el escenario para el lanzamiento de Duele.

Durante las dos horas y media de transmisión en vivo, los finalistas de “La Voz” cantaron por última vez en el escenario, incluyendo la ganadora Jeidimar Rijos y los finalistas del Team Fonsi: Kat López, Jerry Montañez y Abdiel Pacheco; del Team Guzmán: Génesis Díaz, Dunia Ojeda, Rubén Sandoval y Kari Santoyo; del Team Vives: Abel Flores, Mava González, Sheniel Maisonet y Lluvia Vega, y del Team Wisin: Frances Dueñas, Mayre Martínez, Ronny Mercedes y Yashira Rodríguez.

Desde las Audiciones a Ciegas, Jeidimar Rijos conquistó a los cuatro Coaches con su espectacular voz cuando interpretó “This is Me” de The Greatest Showman. Los cuatro Coaches voltearon sus sillas, pero el afortunado fue la mega-estrella musical y Coach Luis Fonsi. La joven quien participó en “La Voz Kids” de Telemundo, nació el 16 de agosto del 2000 y reside en Dorado, Puerto Rico, un municipio en la costa norte de la isla. Desde pequeña, su sueño fue combinar su pasión por la música y la medicina para ayudar a los niños con enfermedades terminales ya que su hermano fue diagnosticado con un cáncer agresivo. Durante la estancia de su hermano en el hospital, ella no solo le cantaba a él, sino también a otras personas hospitalizadas. Tristemente, su hermano perdió la batalla con el cáncer, pero el deseo de Jeidimar en ayudar a los demás le quedó en el corazón.Jeidimar Rijos también nos ofreció una actuación digna de una finalista y sin duda es una candidata muy fuerte para ganar “La Voz”.

Los fanáticos de “La Voz” pueden unirse a Telemundo.com/LaVoz y su canal de YouTube con la presentadora digital Jessica Cediel, con todo sobre “La Voz”, incluyendo entrevistas exclusivas, presentaciones musicales y galerías de fotos. Los televidentes pueden seguir Facebook, Twitter e Instagram @LaVozUS usando #LaVozUS, #TeamFonsi; #TeamGuzman; #TeamVives y #TeamWisin.