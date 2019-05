El popular grupo ofrecerá un concierto en nuestra ciudad el próximo 23 de mayo en el Musco Center for the Arts

Los Fans de la banda conformada por los talentosos hermanos Jesse & Joy, están felices y ya cuentan los días para que se llegue el tan esperado día del concierto que se llevará a cabo en el Musco Center for the Arts de Orange. J Balvin, colaboró en el más reciente material de Jesse y Joy, llamado Mañana es Too Late, tema con el que están arrasando las redes. “Mañana es Too Late” hace honor a las raíces latinas de Jesse & Joy, el video fue dirigido por Dano Cerny.

El pasado viernes 26 de abril, los hermanos Huerta celebraron que su nuevo sencillo “Mañana es Too late” se convirtió en un éxito internacional, posicionándose como tendencia en más de 10 países del mundo.

A pocos instantes de haber compartió la imagen, la publiación alcanzo cerca de 10 mil likes, y comentarios de fans ajenos a los países anteriormente mencionados, que la canción también debería ser tendencia en su país. Jesse & Joy saldrán de gira e incluirá las principales ciudades de México, algunas ciudades de Estados Unidos y Sudámerica, donde presentarán su más recientes temas.

¡Jesse y Joy debutan como conductores de popular concurso!

Joy acudió en compañía de su hermano Jessie a conducir junto a María Elena Anaya, Confetti el popular concurso de Facebook donde para ganar una suma de dinero, debes contestar bien 10 preguntas realizadas por la anfitriona. Ha ganado mucha popularidad entre los usuarios de esta red social y más allá de de obtener el premio, los participantes se divierten interactuando y escribiendo un gran número de comentarios divertidos.