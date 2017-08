El cantautor Jon Secada en vivo, Soundstage en Chicago con su Special CD / DVD / Blu-ray Lanzamiento

El renombrado cantante y compositor cubano-americano Jon Secada nos ha regalado una destacada actuación en vivo desde Soundstage Studios en Chicago, donde realizó 19 temas, desde sus éxitos más grandes hasta sus nuevas canciones de su reciente proyecto ‘To Beny Moré With Love’.

Secada es nada menos que legendaria, haber escrito canciones para Jennifer López y Ricky Martin, que tienen álbumes triunfan en platino y ganan Grammys, hasta protagonizar la producción de Broadway de Grease.

Secada lanzó su primer álbum autodidacta en 1992, que vendió más de 20 millones de copias en todo el mundo, hasta el día de hoy, va a toda velocidad. A principios de este año lanzó un álbum llamado ‘To Beny Moré, with Love’, como un homenaje al compositor y productor cubano que influyó en la música tropical tal como la conocemos. El especial de Soundstage es una rara oportunidad para presenciar el álbum y otros éxitos de Secada realizados con Ray Santos (el arreglador original de Moré) y la gran banda de Charlie Sepulveda.

El CD / DVD y Blu-ray te traen 19 pistas de bondad Secada,

Que, en este caso, podría no parecer suficiente.

Con una carrera que abarca más de dos décadas, dos Grammy Awards, 20 millones de álbumes vendidos y papeles protagonistas en Broadway, los aclamados y románticos sonidos de Jon Secada, han resultado en numerosos éxitos en inglés y español, lo que lo convierte en uno de los primeros bilingües Artistas para tener éxito cruzado internacional. Adorado por millones en todo el mundo, es reconocido como una superestrella internacional tanto por sus fans como por sus iguales por su voz melódica y conmovedora.

Reconocido como Humanitario del año en 2016 por la Fundación Muhammad Ali, la carrera de Secada se disparó en 1992, con el lanzamiento de su álbum de debut homónimo Jon Secada (SBK / EMI), que vendió más de seis millones de copias en todo el mundo, En los Estados Unidos, y alcanzó el número 15 en la lista de álbumes pop de Billboard.

Más allá de sus propios éxitos, Secada es ampliamente reconocido por sus impecables habilidades de producción y composición. Una de sus primeras rupturas principales vino de la colaboración con Gloria Estefan en los últimos años 80, que le llevó a co-escribir su solo hit # 1, “Coming Out of the Dark”. Desde entonces, Secada ha pasado a pluma innumerables canciones populares Para superestrellas como Jennifer López y Ricky Martin.

El impacto de Secada va más allá de la música, ya que se ha dedicado a ayudar a varios grupos caritativos de todo el mundo a través de su organización personal, “Jon Secada Charities.” Ha sido activo con muchas causas para ayudar a hispanoamericanos, niños, educación, Su compromiso con la educación y ayudar a otros lo llevó a crear la Beca de Música Jon Secada en la Universidad de Miami.

También ha dirigido un esfuerzo continuo para aumentar la concienciación sobre la hepatitis C al asociarse con el gigante farmacéutico MERCK y The American Liver Foundation. Por sus esfuerzos, la Organización Panamericana de la Salud recientemente honró a Secada con un premio que lo reconoció como un líder en la conciencia de la hepatitis C en todo el mundo.

En septiembre de 2012, Jon también encabezó el concierto de beneficio “Miami Rocks The Troops”, apoyando a los veteranos militares estadounidenses en todo el país. A lo largo de su carrera, Secada ha participado en varios programas de televisión internacionales, incluyendo ser un juez famoso en el éxito internacional “Latin American Idol”, ya que es toda una carrera de cuatro temporadas y como concursante de celebridades en el exitoso programa de baile Mira Quien Baila de Univision. Versión latina de “Dancing with the stars”) que llega a más de 10 millones de espectadores. Además de numerosas grabaciones como “Same Dream” y “Classics”, a finales de 2000, Jon lanzó su séptimo álbum en español, Otra Vez (YPyramid), que recibió aclamación universal y generó múltiples éxitos en emisoras de radio, en todo el mundo. Secada continuó un legado musical con el lanzamiento de “I’m Never Too Far Away”, que figuró en el top 25 de Billboard. El single y el video musical conmemoraron el 20 aniversario de la carrera musical de Secada y el lanzamiento de su disco oficial “Just Another Day”, de RIAA Gold. La canción también marcó la primera colaboración de Secada con el cinco veces “Productor del año” de la revista Billboard y seis veces Ganador del “Cantautor del Año” de ASCAP, Rudy Pérez.

JBarona/Miniondas/FarandulaUSA