Jon Z ha disfrutado de tremendo éxito en estos pasados meses, con el tema «Despues que Te Perdí», que tiene un remix con Enrique Iglesias. Con «Go Loko», tema con YG y TYGA, lo ha posicionado en el mercado anglo, participando en programas como Jimmy Kimmel y Ellen DeGeneres y llegando a la cima de las carteleras de Billboard.

Ahora, Jon Z se une con Baby Rasta, uno de los pioneros en la industria, que perteneció muchos años al dúo Baby Rasta y Gringo logrando galardones en alguno de los premios mas importantes de la industria y muchos temas que fueron éxitos radiales desde su inicio en el 1988. Ahora, estos dos cantantes siempre innovadores se unen en el tema «Voodoo», tema que habla de situaciones adonde llega alguien a tu vida y cambia todo, «Me dejaste hechizado Voodoo o no se, no quiero a nadie, ya no quiero estar con nadie», convencido que fue brujería que lo tiene tan enamorado.

«El primer artista grande en darme la mano, gracias Baby Rasta por confiar en mi y ver lo que nadie vio. Gracias por tus consejos, por tus regaños por enseñarme a tirarme al publico. Y por muchas cosas mas que nosotros sabemos! Hicimos un disco de 12 temas y estoy loco que salga #voodoo.», Comento Jon Z en sus redes sociales!

El sencillo ya esta disponible en todas las tiendas digitales y el disco completo en pre-venta con fecha de lanzamiento del 21 de junio.