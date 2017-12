Alberto “Aguila” Lozano y Rafael “Indio” Proaño con presentaciones exitosas en “La Defensa de Chihuahua”



La joven promesa de Riverside, California, Joseph Landeros, cerró el año 2017 con un récord perfecto de 12 victorias y 12 nocauts, luego de noquear a Jairo Gutiérrez en el tercer asalto en la velada denominada “La Defensa de Chihuahua”, el pasado viernes en la Arena Coliseo Arena de Chihuahua, México.

El evento fue organizado por MM Promotions, en conjunto con Boxing Club Promotions.

Para el “Tigre” como es conocido Landeros, de 16 años de edad, fue la cuarta ciudad del territorio mexicano, luego de presentarse en Tijuana, Aguascalientes y Culiacán, Sinaloa.

La cartelera fue encabezada por la pelea entre Mario Alberto “Aguila” Lozano, de Chihuahua y Julio César “Vikingo” Ávalos, de Guadalajara, Jalisco y respaldadad por el combate entre Rafael “Indio” Proaño, de Chihuahua, contra Armando “Dumbo” Cardona, de Tlaquepaque, Jalisco, México.

Ambos combatientes locales exitosamente “defendieron” su ciudad natal. Lozano venció a Ávalos en una pelea que llegó a la distancia, mientras que Proaño despachó a su rival en dos minutos de acción.

Landeros contra Gutiérrez fue presentada como una pelea de “atracción especial”, en una noche donde la temperatura dentro del inmueble presentaba una de las condiciones más frías para una cartelera de boxeo, con un ambiete de aproximadamente 1 grado centígrado dentro de la arena.

Landeros se avalanzó sobre su rival desde la primera campana, frenando luego la acción, para vencer a Gutiérrez en velocidad, boxeo y poderío, en una pelea realizada en la división supergallo.

Después de un acecho constante, finalmente, un derechazo directo al plexo solar, hizo que Gutiérrez cayera sobre sus rodillas, para el conteo final, a los 31 segundos del tercer asalto. Con la derrota, el peleador de Ciudad Obregón, Sonora, cayó a una marca de 6-8.

“Debido a la ansiedad y el deseo de calentar rápidamente, creo que me apresuré al principio, pero mi rincón me calmó y luego pude trabajar más despacio, creo que fue una muy buena experiencia, tanto en las condiciones de la arena, un nuevo público y un rival que me permitió mostrar algunas de mis avances en el ring “, dijo Landeros.

“Por ahora, descansaré el resto de 2017 y después de las fiestas de fin de año, volveremos al gimnasio para seguir aprendiendo. No me engaña mi récord, sé que vienen pruebas mucho más difíciles, pero si es satisfactorio ver que la preparación y el sacrificio antes de las peleas, están dando sus frutos “, concluyó el peleador californiano que espera estrenarse en los Estados Unidos en 2018, una vez que tenga 17 años cumplidos.

En la pelea de estrellas, pactada a 10 vueltas, Mario Alberto “Aguila” Lozano (31-8-0) logró controlar el estilo elusivo y rápido de “Vikingo” Ávalos (17-6-0) y después de tres asaltos cerrados, fue más efectivo en los ataques, para emerger con una victoria por decisión unánime, con tarjetas 99-91, 97-93 y 98-92, en combate acordado en peso Super Welter.

En el evento co estelar Rafael Proaño (11-2-3), así como Landeros, venció a Armando Cardona (14-19-1) con un explosivo golpe en el estómago, en el segundo minuto del segundo round, terminando así el duelo entre ligeros.

En combate pactado a 6 vueltas, José “Hollywood” Estrella (19-13-1), volvió a la senda del triunfo, noqueando a Martin Cardona (22-11-0), a los 10 segundos del tercer asalto. Después de superar la velocidad, puntería y golpeo, Cardona ya no salió de su esquina, decretando el nocaut técnico. Estrella tuvo una racha adversa de 3 peleas perdidas antes de esta pelea en la división pluma.

En otra pelea, Ángel Hernández, considerado como “El futuro del boxeo en Chihuahua.”, Mejoró su marca a 4-0, con 3 nocauts, venciendo a Alonzo Gutiérrez (0-3), de Ciudad Obregón, Sonora. Con un control total y un ataque a dos manos, Hernández noqueó a Gutiérrez en el minuto 57 de la primera ronda.

Por otro lado, Rubén Téllez (3-2-0) noqueó a Oliver Salgado (3-3-0), a los 24 segundos del segundo acto, en una pelea acordada a 4 rounds, en peso ligero.

Otros resultados:

Francisco Bonilla KO3 Carlos Gutiérrez en Peso Mosca.

Joaquin Aguilar KO6 Jose Luis Avalos en Super Ligero.

Karlita González DU Brenda Riaucho; Femenino, 4 rounds; Peso Mosca.

Oscar Cortéz DM Jonathan Ibarvo; 4 rounds, Peso Welter

Manuel Razcón KO2, Antonio Urias; 4 rounds, Peso Mosca

La función se grabó para transmisión diferida a los Estados Unidos, Puerto Rico y España, a través del programa semanal World Class Boxing de LATV Networks.