Buscando la docena de victorias, Joseph Landeros cerrará el año 2017 en Arena Coliseo de Chihuahua El 8 de diciembre, peleará en velada “La defensa de Chihuahua”.

Joseph Landeros, el invicto peleador de Riverside, California (11-0; 11KOs), cerrará el año 2017 peleando el viernes 8 de diciembre en la Area Coliseo de Chihuahua, Chihuahua, en la función denominada “La defensa de Chihuahua” que organizan Boxing Club Promotions y MM Promotions.

Para el peleador de 16 años, esta será la cuarta ciudad donde habrá peleado en en año 2017, para cuatro promociones distintas.

“Pelear en México, me me sigue dando la oportunidad de perfeccionar mis habilidades, ganar experiencia profesional y darme a conocer ante el público de distintas áreas. Pelear ante en diferentes ciudades es también algo emocionante. No es una sensación extraña, pues en casi 8 años como aficionado, no era raro desplazarse a muchísimas ciudades en Estados Unidos para los distintos torneos y ahora, como profesional, veo ese hecho como una extensión de lo que ha sido mi carrera en el boxeo”, dijo Landeros, quien en el 2017 ha combatido en Baja California, Aguscalientes y Sinaloa.

“Sobre Chihuaha, conozco solo su historia y la de algunos peleadores que han surgido desde ahí, como Daniel Ponce de León. Pero no creo que el público sea diferente a cualquier otro, que gusta del boxeo de acción y de la entrega de los boxeadores”, agregó Landeros que buscará la duodécima victoria en este compromiso.

“Cierto que el numero de nocauts (11) es un buen respaldo a una carrera, pero la buena preparación es siempre con la meta de poder llegar sin problemas al final de la pelea. No los he buscado como única meta, pero si es producto de un estilo agresivo que he tenido desde mis inicios en el boxeo. Creo que es un récord de nocauts para el arranque de una carrera profesional a los 15 años, pero hay que pensar que por ahora, no se ha ganado nada y que todas estas peleas, son de preparación para una meta final: un campeonato del mundo”, finalizó Landeros, quien será presentado en una pelea de atracción especial.

“La defensa de Chihuahua” estará encabezada por el combate entre el boxeador chihuahuense Mario Alberto “Aguila” Lozano (30-7, 23 KO’s) y Julio César Ávalos (17-5, 8 KO’s), de Guadalajara, Jalisco.

Lozano ha sido campeón WBC FECOMBOX de Peso Medio y campeon WBC Mundo Hispano en Peso Welter.

En la pelea co estelar, el ex olímpico, Rafael “Indio” Proaño (10-2-3), de Chihuahua, se enfrentará a Adalberto “Terrible” Bojorquez (29-17-1), de Culiacán, Sinaloa.

“Mario Alberto Lozano ha enfrentado a rivales del calibre de Jermell Charlo actual Campeón Mundial peso Superwelter del CMB, Charles Hatley y Karim Rasheed Mayfield. Por su parte el “Vikingo” Ávalos ha tenido la oportunidad de disputar el título Intercontinental del WBO peso medio, lo que hace creer que esta será una pelea que hará vibrar a la afición de Chihuahua”, dijo Jose Daniel Rojo, presidente de Boxing Club Promotions, basado en Culiacan, Sinaloa.

“La base de peleadores que tenemos en conjunto con BC Promotions y su esperiencia en conjuntar buenas peleas, le está dando un toque muy especial a esta funcion. Tambiñn, el hecho de presentarla en la Arena Coliseo, le da un excelente marco. El boxeo de Chihuahua se encamina al resurgimiento y espero que esta sea una de muchas buenas funciones por venir, en conjunto con BC Promotions”, dijo Mauricio Madero presidentes de MM Promotions, con base en Chihuahua.

Ávalos, Bojorquez y ahora, Landeros, nunca han peleado aqui y para ellos, buscar triunfos contra boxeadors de Chihuahua y su público, va a ser un reto adicional. Los peleadores locales, con el respaldo de su gente, tendran que defender sus logros. Por eso lo de “La defensa de Chihuaha”. Pero es asi, con competencias de distintos estilos y boxeadores, como se forman las carreras de los que aspiran a llegar, “concluyó” Madero.

El resto de la cartelera será anunciado la semana próxima.

La función será grabada para transmisión en diferido a Estados Unidos, Puerto Rico y España via World Class Boxing, de LATV Networks.