Los Ángeles, CA (16 de Mayo del 2018) — La superestrella colombiana Juanes regresará al Hollywood Bowl el próximo miércoles 5 de septiembre para un viaje musical a través de sus grandes éxitos así como sus hits más recientes que hacen parte del álbum que alcanzó la cima de las listas de popularidad, Mis Planes Son Amarte.

Nacido y criado en Medellín, Colombia, Juan Esteban Aristizábal – mejor conocido como Juanes – se ha convertido en el embajador global más destacado del Rock Latino. Nombrado por la revista TIME como “una de las 100 Personas Más Influyentes del Mundo,” y por el New York Times como “El mejor cantautor de América Latina…un conmovedor poeta con una guitarra eléctrica,” Juanes ha construido un sonido distintivo que fusiona su amor por el rock y el pop con composiciones complejas e inteligentemente creadas y una profunda apreciación por la música folklórica tradicional y otros ritmos autóctonos de Colombia y América Latina. Con siete álbumes de estudio muti-platino, un MTV Unplugged aclamado por la crítica, y una banda sonora para Disney a su nombre, Juanes ha vendido millones de álbumes alrededor del mundo, ha colocado once sencillos en la posición #1 en el listado Billboard, ha sido acreedor de múltiples récords por su permanencia en los listados de Rock Latino, y ha sido reconocido con numerosos premios, incluyendo 25 galardones entre Premios Grammy y Latin Grammy.

Frecuentemente reconocido como una de las principales voces de la música Latina en las redes sociales (con más de 25 millones de seguidores en línea), Juanes también ha realizado varias apariciones históricas en televisión y en eventos especiales, como la primera presentación en español durante la entrega de los GRAMMYs en una década, las primeras presentaciones en español en el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s, The Tonight Show Featuring Jimmy Fallon, The Late Show With Stephen Colbert, y la serie de conciertos en The TODAY Show. Juanes también ha representado a la comunidad de la música Latina con presentaciones en la Copa del Mundo, en el “Encuentro Mundial de las Familias” en el Vaticano con el Papa Francisco, una presentación educacional bilingüe en Plaza Sésamo, conciertos tributo en horario estelar dedicados a John Lennon y Frank Sinatra, y múltiples apariciones en los Kennedy Center Honors, el tributo a la Persona del Año MusiCares, y el Concierto Premio Nobel de la Paz.

Juanes es también un dedicado activista global, con una amplia gama de obras caritativas a través de su propia fundación ‘Mi Sangre’ (destacada en un número especial de Billboard Philanthropy) y como co-fundador de la organización “Paz sin Fronteras” que utiliza la música para unir a las poblaciones sin importar divisiones políticas o geográficas y que defiende la idea de que todas las personas merecen el derecho humano básico de la paz.

El año pasado, Juanes continuó abriendo nuevos caminos para la música Latina con el lanzamiento del primer álbum visual del Rock Latino – Mis Planes Son Amarte, una nueva colección de 12 canciones acompañada de un visual que detalla la búsqueda de un astronauta por el amor verdadero a través del tiempo y el espacio. El primer sencillo promocional del álbum, “Fuego,” se apoderó rápidamente de la posición #1 de las listas de popularidad en 17 países, incluyendo el listado Billboard “Latin Airplay,” marcando el onceavo sencillo numero de uno de Juanes en los Estados Unidos. La recepción positiva para el álbum siguió de igual manera, debutando en el #1 en el listado Billboard Latin Album, así como en la cima de las listas de iTunes en numerosos países. Durante su lanzamiento inicial, ‘Mis Planes Son Amarte’ fue alabado por NBC News como “un álbum visual deslumbrante … que forja conexiones entre el hombre moderno y nuestras tradiciones ancestrales” y recibió una rara reseña de cinco estrellas de Rolling Stone. Recientemente, Juanes continuó cosechando reconocimientos para Mis Planes Son Amarte, con cinco nominaciones adicionales al Latin Grammy, convirtiéndolo en el artista solista más nominado en la historia del Grammy Latino.

Juanes hizo su debut en el Hollywood Bowl en el 2012 cuando se presentó con la Orquesta del Hollywood Bowl, dirigida por Thomas Wilkins, donde compartió escenario con la Orquesta Juvenil de Los Ángeles conocida como ‘LA’s Phil’s YOLA (Youth Orchestra Los Angeles) at EXPO Chamber Orchestra’.

Los boletos individuales, las suscripciones y los paquetes “Five or More” para la temporada de verano del Hollywood Bowl 2018 están disponibles en línea en HollywoodBowl.com o por teléfono al 323.850.2000.

Este concierto es parte de la serie LA Phil’s Jazz at the Bowl.

Detalles adicionales se pueden encontrar en hollywoodbowl.com/juanes.