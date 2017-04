Las últimas noticias de JUANES

JUANES revela el tráiler oficial y la portada de Mis Planes Son Amarte,el primer álbum visual masivo de un artista latinoamericano. El álbum fue proyectado en un evento especial, junto con un concierto, durante la conferencia digital “Stunning” de Hispanicize en Miami, el álbum contiene además la primer canción de Juanes en inglés escrita por PooBear.

“La superestrella latina, Juanes, habla de conceptos como el amor, el tiempo y el espacio, así como las conexiones con las raíces indígenas en su maravilloso álbum visual “Mis planes son amarte”: NBC News

Esta semana el múltiple ganador de premios GRAMMY y LATIN GRAMMY, JUANES reveló el primer tráiler promocional y la portada de “Mis planes son Amarte”, primer álbum visual latino que se estrenará próximamente. Ver el tráiler en com

Después del éxito global de sus sencillos “Fuego” y “ Hermosa Ingrata” , en las próximas semanas se lanzarán diversos adelantos en audio y video del álbum visual, empezando este viernes con “Ángel”.

El lunes por la noche, Juanes se presentó en un evento especial durante la noche de apertura de la conferencia Hispanicize en Miami, la cual reúne a las principales figuras latinas e influencers latinos de todo el mundo. El evento comenzó con el screening del álbum visual “Mis Planes son Amarte”, seguido de un concierto especial en el Perez Art Museum:

“Juanes deslumbra en el concierto de apertura de Hispanicize”: Miami Herald

Derivado de las primeras proyecciones, la prensa ha recibido con los brazos abiertos la primera canción completamente en inglés de Juanes, “Goodbye for now”, la cual escribió con el aclamado compositor PooBear.

“Con ayuda del compositor y productor generador de éxitos, PooBear, el rockstar colombiano Juanes escribió su primer canción en inglés… el resultado es “Goodbye for now”, un tema que encaja en la historia del álbum, y trata de un viajero en el tiempo que aterriza en el presente en busca de una diosa indígena que es el amor de su vida: AP (Visto en NY Times, ABC News & More)

“Juanes estrena su primer canción en inglés en su nuevo álbum… incluso si no conoces mucho la música latina, has escuchado de Juanes. El rockstar es conocido por su voz provocadora, su encanto y sus geniales solos de guitarra. Y anoche presentó su más reciente triunfo”: Deco Drive

Éste es un especial íntimo de 30 minutos del colombiano, donde se cuenta su historia a través de los ojos de la gente a quien ha influenciado con su voz, su música y su amor. The Juanes Effect: De Canciones y Transformaciones se estrena el viernes 19 de mayo a las 7:30 PM ET, seguido de un concierto en estudio de su nuevo álbum Mis planes son amarte a las 8:30 PM ET. El especial y el concierto se transmitirán en todas las plataformas del canal, incluyendo HBO NOW®, HBO GO®, HBO On Demand® y portales afiliados.

PUEDES VER EL TRÁILER AQUÍ: https://www.youtube.com/watch?v=joa7-7yNMBk

