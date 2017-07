Fuegos artificiales especiales para la ocasión, un desfile patriótico, y un encuentro heroico con Captain America, entre las razones por las cuales visitor el Disneyland Resort este fin de semana

Los visitantes disfrutarán de un show especial de fuegos artificiales, “Disney’s Celebrate America! – A Fourth of July Concert in the Sky”. Estos fuegos artificiales se presentarán cada noche, del 1 al 4 de julio, a las 9:30 p.m. en el Disneyland Park.

En el Disneyland Park

También podrán ser testigos una vez más del desfile Main Street Electrical Parade, que incluye el apoteósico final “To Honor America”, cada noche a las 8:45 p.m. y 10:45 p.m. Esta conclusión rinde homenaje a Estados Unidos con bailarines vestidos con trajes patrióticos, una bandera de Estados Unidos de 118 pies de longitud (36 metros) y una águila calva majestuosa que brilla gracias a sus luces doradas. Los visitantes podrán disfrutar del Desfile Eléctrico solo durante unas semanas más, cada noche hasta el 20 de agosto.

Además, en Town Square en Main Street, U.S.A., la atracción Grandes Momentos con el Sr. Lincoln sigue inspirando a generaciones de visitantes con su historia patriótica, su discurso famoso y un homenaje al Presidente Abraham Lincoln.

En Disney California Adventure Park

Solo el 4 de Julio, un show patriótico será el prólogo de las presentaciones nocturnas de “World of Color”, a las 9 p.m. y 10:15 p.m., en el área de Paradise Pier de Disney California Adventure.

Cuando los visitantes se aventuren al Summer of Heroes o Verano de Héroes tendrán ocasión de conocer al superhéroe más patriótico de todos: ¡el mismísimo Captain America! Captain America y Spider-Man aparecen diariamente en Hollywood Land, cerca de la nueva atracción Guardians of Galaxy – Mission: BREAKOUT!.

Mercancía temática en todo el Resort

Los visitantes que deseen adquirir artículos de corte patriótico descubrirán una variedad de camisetas de manga raglán y de tirantes, pins coleccionables y accesorios, como cordones, una cinta para el cabello de Minnie Mouse y mucho más, en establecimientos selectos a lo largo del Disneyland Resort. Artículos temáticos de Captain America, accesorios y juguetes donde destacan los colores rojo, blanco y azul también podrán adquirirse a lo largo del Resort, incluyendo la Studio Store y The Collector’s Warehouse, ambas en Hollywood Land, en el parque Disney California Adventure.

En los hoteles del Disneyland Resort y Napa Rose

Los huéspedes podrán disfrutar de un lugar ideal para ver los fuegos artificiales: en la piscina de la azotea del Disney’s Paradise Pier Hotel. Para aquellos huéspedes que formen parte de la categoría club del Disneyland Hotel y Disney’s Grand Californian Hotel & Spa, el E-Ticket Club y el Craftsman Club, los clubs de conserjería en ambos hoteles, respectivamente, también ofrecen un lugar perfecto para contemplar los fuegos artificiales.

En el premiado restaurante Napa Rose en el Disney’s Grand Californian Hotel & Spa, los chefs insertarán un sabor muy 4 de Julio al menú Vintmer, de precio fijo, al que acompañarán con una selección de vinos patrios. El Storytellers Café, también en el Disney’s Grand Californian Hotel, ofrecerá asimismo sorpresas sabrosas especiales típicas del 4 de Julio.

Más diversión patriótica

Durante estos días previos al Día de la Independencia, el Disneyland Resort recibirá bandas patrióticas, celebrará guardias de honor y presentará diversos eventos especiales. Los visitantes pueden encontrar el horario de tales eventos en las guías diarias disponibles en los parques.

• Del 28 de junio al 1 de julio: La Guardia de Honor de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, de Washington, D.C., tiene previsto actuar en Disney California Adventure, justo en frente del obelisco en Paradise Pier, a las 11:30 a.m., 12:30 p.m. y 1:30 p.m., y en Town Square en Disneyland a las 3:15 p.m. También actuará antes del desfile, a las 4:05 p.m.

• 2 de julio: La Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos actuará antes del desfile en Disneyland, a las 4:10 p.m.

• 3 de julio: Las Bandas Militares del Ejército 191st y 300th tienen previsto actuar en el escenario principal de Downtown Disney, y también actuarán antes del desfile en Disneyland, a las 4:10 p.m.