El cantautor nos recibió para hablarnos de sus vivencias, trayectoria y proyectos

Día viernes en un fin de semana que pintaba lleno de conciertos en el condado de Orange, y precisamente hablando de talento, nos dirigimos a contribuir con el público que esperaba la entrevista exclusiva con un cantautor que ha logrado más de cinco millones de streams mensuales en las diferentes plataformas, también cuenta con más de setenta millones de vistas en YouTube y que el año pasado cumplió con más de ochenta conciertos en los estados unidos.

Kanales que ya nos había invitado a la locación en el BMI de west Hollywood, nos esperaba con los brazos abiertos para poder acercarse al público de Miniondas en la exclusiva donde nos comentó a cerca de sus más recientes logros, temas de su inspiración que ya se han abierto camino en el gusto del público que le gustan los corridos y que desean escuchar algo nuevo dentro de este género musical mexicano.

“yo creo que toda la gente sabe que yo crecí en un rancho, y precisamente estos temas que son de mi composición y que ya están tocando en muchas radiodifusoras, son temas que forman parte del nuevo material, lo titulamos “Hombre de catorce años, la gente ya lo está escuchando, les agrada y la están pidiendo también, pues más que nada yo siento que la gente se identifica, cuando eres muy joven y agarras responsabilidades, como acá, haberes la escuela no se nos dio, pero somos gente trabajadora no andamos con otras cosas, a mí y mi hermanos nos tocó vivirlo así como amigos con los que crecí, y bueno más que nada estos temas son dedicados a todos ellos a su esfuerzo y que como le batallaron pues” nos comentó Kanales

Kanales afirma que la vida no ha sido fácil y comparte el sentimiento de sus personas cercanas, a pesar de las pérdidas humanas que ha sufrido, Kanales esta consiente de que la vida tiene que seguir, agradece haber tenido padres amorosos y una familia que aunque humilde, con grandes oportunidades de trabajar y seguir adelante en un camino que hoy le acerca al público y que le permite expresar sus sentimientos compartiendo un sendero que muchos han caminado y que hoy le toca recordar con la música dentro de sus interpretaciones.

“Cuando entras a esto del corrido hay que cuidarlo, tiene más de cien años en México y no hay que golpearlo tanto, al principio tal vez cometí alguno de estos errores pero gracias al público, a la gente que te va moldeando, te das cuenta de lo que quieren escuchar y se crea esa conexión, si hay que cuidar al corrido por lo que es, hay veces que nos encapsulan, la gente puede pensar que todo es lo mismo y la verdad hay de corridos a corridos y si vale la pena cuidar este mismo”

Ahora Kanales se siente bien con ser parte del mundo de la música y le pide a los nuevos talento, que si en verdad les gusta el tema de los corridos, que pongan su mayor esfuerzo, que sean constantes como lo dijo en sus propias palabras, para que tarde o temprano la gente diga, “bueno este muchacho como sigue y sigue, vamos a escuchar que es lo que toca”

En un punto más cercano de la entrevista exclusiva de Kanales con Miniondas, nos comparte algo muy personal que le identifica en este lado de la frontera y quiso compartir con su público; “mira yo también he tenido que darle muy duro en este lado, trabaje en la construcción y se me caía el cuero de las orejas compa, se me pelaba el cuello por el sol, haberes el raitero que me traía en la mañana no quería recogerme en la tarde porque estaba lleno de chapopote, pero no por eso deje de luchar, gracias también a los consejos de mi padre que me decía, si ganas mejor o igual vendiendo sandias en la calle, mejor vende sandias, y él se refería a que buscara algo mejor para mí y que no dejara de buscar y trabajar para lograr algo, y bueno aquí estamos”

“Hombre de catorce años le permite al trabajador, al campesino identificarse, las personas que han trabajado en la pisca, que también me ha tocado hacer eso, creo que la gente me entiende y yo también los entiendo a ellos”

