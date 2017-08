La talentosa actriz, productora, escritora y directora mexicana, Karyme Lozano, continúa trabajando en el mercado estadounidense, esta vez en una película con un cast internacional titulada “Heavenquest: A Pilgrim’s Progress”. El filme está basado en el exitoso libro El progreso del peregrino escrito por John Bunyan en 1678, que ha sido traducido a más de 200 idiomas en los últimos 3 siglos y es considerado por muchos teólogos como el segundo libro religioso más leído después de la Biblia.

Ésta es la tercera película de King Street Pictures, una compañía fundada por abogados del mundo del entretenimiento que le han apostado a proyectos con una base religiosa y que hasta la fecha les ha dado muy buenos resultados. Con “Heavenquest: A Pilgrim’s Progress”, los productores, incluyendo a Matt Bilen, David Kang y la compañía Coreana co-productora TKC Pictures, esperan expandir su audiencia internacionalmente, por lo cual han incluído las participaciones de actores reconocidos de diferentes países. Además de Karyme Lozano, la película cuenta con las actuaciones de la mexicana Fernanda Romero (400 Days), In Pyo Cha y Ricky Kim de Corea del Sur, la australiana Peta Sergeant (Once Upon A Time/ABC), y los estadounidenses Patrick Thompson y Alan Powell, cantante del exitoso grupo musical Anthem Lights. La película se espera estrenar en varios mercados además de Estados Unidos, Asia, específicamente Corea y por supuesto México y Latinoamérica.

La película comenzó su rodaje a principios de Julio en California y continuará el resto del verano. Karyme Lozano completó filmaciones hace unos días en Trinidad, CA de su papel, La Intérprete, que en la historia representa al Espíritu Santo. La película comenzó su rodaje a principios de Julio en California y continuará el resto del verano. Karyme Lozano completó filmaciones hace unos días en Trinidad, CA de su papel, La Intérprete, que en la historia representa al Espíritu Santo.

“Fue un honor trabajar a lado de un elenco culturalmente diverso, con actores muy talentosos de todas partes del mundo, y en uno de los lugares más bellos que existen. Es la primera vez que interpreto un personaje tan poderoso espiritualmente. Simplemente todo fue mágico!” – dice Karyme.

“Heavenquest: A Pilgrim’s Progress” es una película épica de aventura y fantasía que se desarrolla en medio de una guerra entre el Reino Sur y el Reino Norte de Eos. Un majestuoso hombre llamado Vangel es misteriosamente arrestado y sentenciado a muerte por el Rey del Sur. Vangel escapa y huye al Norte embarcandose en una aventura que lo lleva a cruzar bosques embrujados, oscuros pantanos, y montañas encantadas mientras es perseguido por los hombres del Rey del Sur. A lo largo del camino, se encuentra con misteriosos compañeros de viaje con obsequios especiales que le ayudan en su travesía y búsqueda de un legendario rey bueno en el lado Norte, mientras enemigos que tratan de desviarlo de su camino acechan en cada rincón.

Karyme ha estado trabajando constantemente en Estados Unidos para crear proyectos positivos, hizo su debut como directora con el cortometraje “Amor Verdadero” que recibió muy buena respuesta en los festivales de cine en E.U. y próximamente se lanzará en México la película “El Diamante Rojo” de Corazón Films en la que además de hacer el papel cómico, es una de las productoras. También para fines de este año espera comenzar a filmar una película en playas mexicana, escrita por ella misma titulada “Vuelve”. Además, este año, después de su debut en televisión americana en la serie “Kevin Puede Esperar” (EUA/CBS, Warner Channel/Latinoamérica), se podrá ver este otoño en la serie original de Netflix “Real Rob” junto a Rob Schneider.