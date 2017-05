Daddy Yankee, Luis Fonsi, Wisin, J Balvin, Yandel, Ozuna, Luis Figueroa, Pedro Capo, Christian Pagán, Bad Bunny, Reik, Vin Diesel y Blue Man Group estuvieron presentes Durante la Prestigiosa Ceremonia de Premiación

Telemundo contó con las actuaciones de Kate del Castillo y el famoso actor, cantautor y conductor de televisión Carlos Ponce quienes fueron los presentadores oficiales de los Premios Billboard de la Música Latina, que tuvo lugar el jueves, 27 de abril a las 8pm y que simultáneamente se transmitió por Universo, el canal por cable en español de mayor crecimiento en los Estados Unidos. Además, el escenario del prestigioso evento contó con las actuaciones musicales de la estrella internacional Daddy Yankee, el galardonado cantautor y productor Luis Fonsi, el cantante puertorriqueño de música urbana Wisin, el cantautor Colombiano J Balvin, el cantante de reggaetón y productor puertorriqueño Yandel, la nueva revelación urbana Ozuna, las estrellas de “Guerra de Ídolos” de Telemundo Luis Figueroa, Pedro Capo y Christian Pagán, la nueva sensación urbana Bad Bunny, la banda mexicana de pop Reik, la estrella y productor de “The Fate of the Furious” Vin Diesel y el popular trio creativo Blue Man Group. Ellos se unen a las actuaciones ya anunciadas de Alejandro Fernández, Banda MS, CNCO, Gente De Zona, Morat, Nicky Jam, Ricardo Arjona y Zion & Lennox.

La cadena también contó con un gran elenco conformado por cantantes, actores y personalidades de la televisión que llegaron al escenario del gran evento como presentadores de premios, incluyendo a la banda colombiana de hip-hop y música alternativa ChoqQuibTown, Mario Kreutzberger, conocido mundialmente como Don Francisco, la diva puertorriqueña Ednita Nazario, la cantante colombiana Fanny Lu, el cantautor dominicano Juan Luis Guerra, el grupo regional Mexicano La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, de “La Querida del Centauro” Michel Brown, la cantante puertorriqueña Olga Tañón, la personalidad de la televisión Rosie Rivera, el dúo de pop romántico Sin Bandera y la cantante pop mexicana Sofía Reyes. Ellos se unen a los presentadores previamente anunciados la Dra. Ana María Polo, Alberto Guerra, Angélica Celaya, Chiquis, Maria León, Danna Paola, Damián Bichir, Eva Longoria, Eugenio Derbez y María Celeste Arrarás.

En este momento, la actriz mexicana Kate del Castillo estelariza en la serie original de Netflix “Ingobernable”, interpretando a la ficticia Primera Dama de México, Emilia Urquiza. La entrada de Castillo a la pantalla chica fue en 1991 con “Muchachitas”. Desde aquél momento ha aparecido en numerosas telenovelas, series y programas en inglés, incluyendo “Weeds” y “Jane the Virgin”. Su papel protagónico en “La Reina del Sur” de Telemundo la catapultó a la fama internacional, haciéndola acreedora de numerosos premios y reconocimientos. Ha participado en papeles secundarios en más de 30 películas, incluyendo “Under the same Moon” con Eugenio Derbez y, más recientemente, “The 33” protagonizado por Antonio Banderas y Rodrigo Santoro.

El actor de cine y televisión, cantautor y conductor Carlos Ponce ha dejado su huella en el entretenimiento tanto en inglés como en español. Sus más recientes largometrajes incluyen el papel de Matthew Wright en “Spy” con Melissa McCarthy, Jason Statham, Rose Byrne y Jude Law y la voz de Beaver en “Ice Age: Collision Course”. En la televisión, actuó recientemente en el papel protagónico de Felix en la comedia “Cristela”, participó en un papel recurrente como Benjamín “Ben” Pacheco en “Devious Maids” y protagonizó “Silvana Sin Lana” como Manuel Gallardo por Telemundo. La carrera musical de Ponce incluye su llegada al número 1 de la lista Billboard Hot Latin Songs múltiples veces.