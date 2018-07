El suicidio de estas dos celebridades tiene acongojado a medio mundo. ¿Por qué, si aparentemente lo tenían todo, estos famosos terminaron con sus vidas? Kate Spade y Anthony Bourdain

El martes 5 de junio el mundo de la moda se vistió de luto ante el anuncio de la muerte de una de sus grandes figuras: Kate Spade. La diseñadora, de 55 años, fue encontrada muerta en su apartamento de Nueva York, donde vivía desde hace décadas luego de establecer una exitosa marca con su nombre.

El asombro no había desaparecido aun cuando se conoció que Inés Zoreguieta, de 33 años, hermana de la reina Máxima de Holanda, había tomado una decisión similar en su apartamento de Buenos Aires, luego de batallar contra la depresión.

Pero la gota que rebosó el vaso cayó este viernes al conocerse que el famoso chef Anthony Burdain, quien saltó a la fama con su libro Kitchen Confidential, había sido hallado sin vida a los 61 años en su habitación del hotel en Kayserberg, en la provincia de Alsacia, Francia. Las autoridades informaron que la causa de la muerte había sido el suicidio.

Tres suicidios de personas célebres en una semana fueron suficientes para conmover y preocupar a la mayoría. En el diario The New York Times familiares de víctimas del suicidio publicaron historias de sus deudos y personas que vencieron la depresión alentaron a los que tienen conductas suicidas a pedir ayuda. “La depresión viene de diferentes lugares pero es la misma oscuridad”, “por encima de todo recuerde que la depresión es una mentirosa”, “usted es amado, valioso, por favor, busque ayuda”, “esa noche llamé a una línea de prevención de suicidio, busqué apoyo y eso me salvó”, fueron algunos de los comentarios.

La muerte por suicidio de figuras como Spade y Bourdain siempre genera un impacto mayor porque “son iconos que sirven de referencias a los demás”, dice Rodrigo Lopera Isaza, experto en el tema de suicidio tanto así que incrementa la ideacion suicida, como lo halló un estudio hecho en 2003 con 2.016 personas. En el trabajo se encontró que quienes habian sido afectados por el sucidio de un famoso tuvieron 5,9 por ciento más tendencia a tener estas ideas.

Ayuda en Español

Lifeline ofrece 24/7, gratuito servicios en español,

no es necesario hablar ingles si usted necesita ayuda. Cuando usted llama al número 1-888-628-9454, su llamada se dirige al centro de ayuda de nuestra red disponible más cercano. Tenemos actualmente 150 centros en la red y usted hablará probablemente con uno situado en su zona. Cada centro funciona en forma independiente y tiene su propio personal calificado.

¿Por qué están aumentando los suicidios en Estados Unidos?

Las cifras se publicaron en la semana en que las muertes de la diseñadora Kate Spade y del famoso chef Anthony Bourdain volvieron a poner el foco sobre este tema.

Pero, ¿qué ha provocado este constante aumento de los suicidios en Estados Unidos?

En 17 años, el 30%.

Ese es el porcentaje en que la tasa general de suicidios ha aumentado en más de la mitad de los estados de EE.UU., según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). El aumento medio en todo el país es de alrededor del 25%.

Significa que alrededor de 16 de cada 100.000 estadounidenses se quitarán la vida.

Solo en 2016, casi 45.000 personas se suicidaron en el país.

Según los datos de los CDC, el suicidio aumentó entre personas de cualquier género, edad, raza o grupo étnico.

La investigadora principal del estudio, Deborah Stone, dijo a la BBC que la agencia había estado investigando este aumento durante algún tiempo.

“Sabiendo que las tasas estaban aumentando, queríamos conocer los aumentos a nivel estatal y los factores que están contribuyendo”, asegura Stone.

“En 25 estados hubo incrementos de más del 30%, ese fue un nuevo hallazgo para nosotros”. Casi todos esos estados se encuentran en las regiones oeste y medio oeste de EE.UU.

¿Por qué están aumentando los suicidios?

Si bien no existe un solo factor que conduzca al suicidio, Stone dice que los problemas financieros y de relaciones afectivas suelen ser las principales causas que contribuyen al suicidio en el país.

También apunta que algunos estados del oeste tienen históricamente una de las tasas más altas de suicidio, lo que podría estar relacionado con el hecho de que suelen ser de carácter más rural.

Los estados rurales, explica, aún se están recuperando de las recesiones económicas. Las personas también tienden a estar más aisladas, sin acceso a la atención adecuada. Y estos estados han sido golpeados duramente por la epidemia de opiáceos.